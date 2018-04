A 15 días de desaparición de estudiantes de cine, protestan en Jalisco

GUADALAJARA.- Alrededor de 100 jóvenes, estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales, (CAAV), se manifestaron en la explanada de acceso a la Expo Guadalajara, para llamar la atención de autoridades como el Gobernador del Estado, y público asistente a la inauguración del festival de innovación, Talent Land, y exigir la aparición de sus compañeros, plagiados hace dos semanas.

Entrevistada en el sitio, la directora del CAAV, Margarita Sierra, dijo que la criminalización de sus alumnos podría ser una estrategia mediática de la Fiscalía y las autoridades gubernamentales para zafarse de su responsabilidad, “es muy fácil, y para desafanarse del caso, y volverlo hacía el crimen organizado, que a mí la Fiscalía me explique entonces porqué los levantaron ellos. Si realmente están vinculados al crimen organizado, entonces que los cojan y los metan a la cárcel, y ahí los vamos a ver, ¿están vinculados los de la Fiscalía con el crimen organizado?, a mi no me importa con quien estén vinculados, a mí que me digan en donde están mis tres estudiantes”.

Agregó que en México desaparecen 13 personas todos los días y la mayoría son jóvenes”no tenemos información. Estamos haciendo aquí la manifestación porque aquí están los jóvenes, (en el festival), que son los que desaparecen, la mayoría de los desaparecidos son jóvenes. El gobernador viene a inaugurar el evento, que hay que reconocer que es un muy buen evento, pero deben recordar a los que desaparecen".

La también activista social pidió a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular que tomen en cuenta el fenómeno de las desapariciones, que en Jalisco supera las tres mil, para el momento en que hagan sus propuestas de campaña.

Los estudiantes gritaban consignas como “no a la violencia, si al arte, somos estudiantes y no tenemos miedo”, también mencionaban los nombres de Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco Ávalos, y les tomaban lista de presente.

Los jóvenes desparecidos fueron privados de su libertad el 19 de marzo pasado por un grupo armado, cuyos integrantes se dijeron elementos de la Fiscalía General.

Por otra parte, la semana pasada el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se reunió con el titular de la Comisión Estatal, y dispuso personal que sigue el caso de los jóvenes estudiantes de cine.