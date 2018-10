90 policías en Tamaulipas son destituidos; 100 más, investigados

CIUDAD VICTORIA.- 90 elementos de la policía estatal en Tamaulipas fueron dados de baja de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que 100 más son investigados por la Dirección de Asuntos Internos de la corporación. Así lo informó confirmó el secretario de Seguridad Pública, Augusto Cruz Morales.

“Tenemos aproximadamente 90 elementos que han abandonado la institución, pero también tenemos otros más de 100 que se están revisando porque no es fácil, hay que demostrarles porque luego hay una demanda, un amparo, etc., antes de que se vayan, se tienen que ir convencidos de por qué se van”, comentó el contralmirante Cruz Morales.

Explicó que los motivos de las bajas van desde actos de corrupción hasta actividades en favor de la delincuencia organizada; en el caso de los que se les relaciona en la comisión de un delito, tienen que enfrentar un proceso legal.

“Algunos se van en directo, se les liquida, tratamos de no cometer errores y no perjudicar a la gente, si no te puedo comprobar algo, entonces lo que hago es liquidarte”, explicó.

Los elementos dados baja son boletinados e integrados en la Plataforma México, con lo que se asegura que no puedan ser contratados en otros estados, especialmente si se les relaciona con actos delictivos.

Durante el segundo informe de gobierno, el mandatario estatal, Francisco Cabeza de Vaca, señaló que, al iniciar la administración, recibieron un estado de fuerza policial estatal de dos mil 510 elementos, incrementándose en un 43 por ciento. Es decir, en dos años se han incorporado mil 79 nuevos elementos.

En estos dos años, los elementos policiales han participado en los 43 municipios en labores de seguridad, combatiendo delitos del fuero común, pero también en aquellos en los del fuero federal donde se involucra la delincuencia organizada.

Existen además, elementos de los que no se sabe su paradero, pero que serían agredidos y llevados a la fuerza por delincuentes, aunque no se tiene una cifra exacta, según comentó el Secretario de Seguridad Pública en entrevista.

Este martes, se realizó la ceremonia de graduación de 98 cadetes en formación inicial para la Policía Estatal y 51 licenciados en Ciencias Policiales, egresados de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), institución educativa que logrará en este año, según anunció el el rector Jesús Antonio Lara Mata, una cifra histórica al graduar más de mil policías.