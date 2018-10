65% considera que no se respetan los derechos indígenas: CNDH

El 65 por ciento de la población mayor de 18 años considera que los derechos de las personas indígenas no se respetan, además, que los integrantes de esos pueblos y comunidades son discriminados y están en desventaja con el resto de la población. Con esta cifra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó la gravedad de la discriminación por origen étnico en México.

Conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2016, 8.3 millones de personas indígenas estaban en situación de pobreza, y la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme, pues hay 3.2 millones de ellas que viven con tres o más carencias sociales y sin la capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo que las ubica en pobreza extrema.

De todas las carencias sociales, la que más afecta a las comunidades indígenas es la seguridad social, ya que hasta 2016 un total de 8.9 millones de personas indígenas no tenían acceso a ella. En la población indígena, el rezago educativo es de 31.6 por ciento, el 15.6 por ciento de esa población no tiene acceso a los servicios de salud, el 77.6 por ciento carece de seguridad social, el 56.3 por ciento carece de servicios básicos y 30.5 por ciento de población indígena no tiene acceso a la alimentación.

El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del informe de la visita a México de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, expuso que las niñas, niños y adolescentes indígenas sufren porcentajes de pobreza cercanos al 80 por ciento, ya que la planeación de programas gubernamentales orientados al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas se diseña bajo criterios demográficos, lo que provoca que los grupos minoritarios nunca resulten favorecidos .

“Es necesario hacer patente que los derechos de los pueblos indígenas minoritarios y mayoritarios son los mismos, ya que éstos, así como los derechos específicos de los individuos, comunidades y pueblos indígenas no se obtienen por la magnitud demográfica, sin por ser personas integrantes o descendientes de esos pueblos”, señaló.

Por ello, González Pérez urgió a los gobiernos federal y estatales a elaborar e implementar políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos de esa agenda, con respeto a la pertinencia cultural y promoviendo los valores culturales de esos pueblos como fuente de identidad.

Apuntó que esas políticas, además de combatir pobreza y desigualdades, deben establecer mejor acceso a la justicia y combatir, por todos los medios, el racismo y la discriminación presentes en la población mexicana y en algunas actitudes de personas servidoras públicas.