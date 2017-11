51% de los mexicanos no consideran a la diabetes como problema grave

Aunque la Secretaría de Salud califica como un ‘Problema de gran magnitud’ a la diabetes derivado del incremento de muertes en el último año, que pasó de 98 mil 500 en 2015 a 105 mil 500 en 2016, apenas el 51 por ciento de los mexicanos consideran a esta enfermedad como un problema grave.



La firma De las Heras Demotecnia, para conmemorar el día mundial de la lucha contra la diabetes el 14 de noviembre, realizó una encuesta que reveló que 36 por ciento de los mexicanos aún no se realizan algún estudio médico para saber si padecen dicha enfermedad crónica y que menos de la mitad entienden la magnitud del problema.

La OCDE Reveló en su informe “Panorama de la Salud 2017” que casi el 16 por ciento de la población mexicana padece este problema, superando a naciones como Turquía -la más alta después de México- por casi por tres puntos porcentuales.

El estudio Destaca que México es de los países con “peores hábitos alimenticios” y mayor sobrepeso y obesidad en la región.

Del total de encuestados, 46 por ciento consideran que la diabetes si es el problema de salud más grave entre la población mexicana.



Rafael Sánchez Cordero, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, asegura que del total de pacientes que ya saben que tienen diabetes, el 80 por ciento no se atiende correctamente.



“No es una enfermedad que se trate solamente con medicamentos, ni es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Salud, de sus médicos y enfermeras. Para afrontarla se necesita la participación de la ciudadanía y cambios en sus hábitos de vida, con alimentación adecuada (no en exceso y sin tantas calorías), ejercicio físico y menos estrés”, destacó.



Los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad son el sobrepeso y la obesidad. Sánchez Cordero asegura que 70 por ciento de los obesos tienen diabetes.



Según la encuesta, el 20 por ciento de los mexicanos realizan ejercicio una vez a la semana, mientras que el 28 por ciento hace alguna actividad que exija esfuerzo físico diariamente. El 15 por ciento contestó que nunca hace ejercicio.



Con respecto a los hábitos alimenticios de los mexicanos, el 68 por ciento asegura que lleva una dieta balanceada, pero no siempre. El 25 por ciento contestó que su dieta es buena, ya que come de forma variada y saludable, contrario al 7 por ciento que aceptó que sus hábitos alimenticios son malos y que consumen alimentos con demasiada grasa saturada y que no aportan nutrientes.



El estudio también consideró el consumo de bebidas azucaradas y refresco y reveló que 47 por ciento de los entrevistados indican que los consumen con frecuencia, 11 por ciento a diario y 41 por ciento indicó que en pocas ocasiones. Sólo el 1 por ciento respondió que nunca bebe este tipo de líquidos.