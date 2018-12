2018 fue el año de la esperanza, asegura López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que el 2018 fue el año de la esperanza, debido a que los mexicanos votaron por un "cambio verdadero".

En un video publicado en sus redes sociales, López Obrador agradeció a la población por haber votado por él en julio, cuando obtuvo el triunfo en los comicios presidenciales.

"Deseo a las mexicanos y a los mexicanos un buen años 2019. este año que termina, el 2018, fue el año de la esperanza porque los mexicanos decidimos por una transformación, por un cambio verdadero. Me siento contento, satisfecho por el mandato que me dio el pueblo de México y, como lo he dicho, lo reitero de nuevo, no voy a fallarle al pueblo", afirmó durante su mensaje de fin de año.

El mandatario destacó que los cambios continuarán durante su Gobierno.

"En diciembre ya empezaron a llevarse a cabo algunos cambios y vienen más, porque no es un cambio de Gobierno, es de régimen. Vamos a arrancar de raíz la corrupción, el 'cáncer' que ha destruido a nuestro país. Estoy seguro que con recurso naturales, con las riquezas de México, con el trabajo del pueblo y con un buen Gobierno, vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Habrá progreso con justicia", aseveró.

Además, enumeró las diversas acciones que ha realizado en las semanas que lleva al frente del Gobierno mexicano, como el incremento al salario mínimo y la reducción en el robo de hidrocarburos.

Por último, López Obrador deseó a los mexicanos un próspero año nuevo.

"Vamos hacia adelante, va a ir muy bien el año 2019. En lo que a mi corresponde, no voy a dejar de trabajar y de aplicarme a fondo. Ya no me pertenezco, soy de ustedes. Estoy al servicio para poder servir con humildad y poner a disposición de la sociedad mis conocimientos. Solo sabiduría y humildad pido a la naturaleza, al creador. Muchas felicidades en este año nuevo, sobre todo que haya mucho amor y que haya salud, son muy importantes la salud y el amor", comentó.