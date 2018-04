170 mil estudiantes sin clases en Chihuahua por paro de labores

CHIHUAHUA.- El paro de labores por más de 14 mil 300 trabajadores agremiados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mantiene sin clases desde hace una semana a más de 170 mil niños y jóvenes, estudiantes del subsistema estatal.

Además de la suspensión de clases, los maestros mantienen tomadas las oficinas de las secretarías de Educación y Deporte y de Hacienda en la ciudad de Chihuahua, las oficinas gubernamentales en Ciudad Juárez, así como las recaudaciones de rentas de todos los municipios.

Hasta la mañana de este martes, las negociaciones entre gobierno del Estado y la dirigencia del Sindicato continuaba.

En un comunicado conjunto, dieron a conocer que se trabaja en alcanzar acuerdos firmes que permitan resolver las demandas de los docentes.

La mesa de negociación entre gobierno del Estado y la dirigencia de la Sección 42, fue instalada el pasado viernes 20 de abril, cuatro días después de la suspensión de clases.

Desde ese día, ambas instancias no han podido llegar a acuerdos firmes para resolver las demandas de los trabajadores, a pesar de la urgencia de que el conflicto concluya, por las implicaciones que conlleva.

“Les pedimos oportunidad y paciencia para concluir los procesos de revisión técnica y presupuestal, para que en base a ello se tomen las mejores decisiones y se logre a la brevedad el mejor acuerdo”, dicta el documento firmado por funcionarios de gobierno del Estado y del Sindicato.

La suspensión se clases que inició el pasado martes 17 de abril, se dio por salarios no pagados a maestros interinos y nobeles, así como remuneraciones pendientes por prestaciones de la antigua reforma, que fueron pactados durante el gobierno de César Duarte.

La misma semana pasada el gobernador Javier Corral ordenó se realizara el pago de los salarios, pero en el caso de las prestaciones, consideró que “un tribunal” debería determinar si se realizaba o no el pago, por tratarse de un acuerdo que los maestros firmaron con la anterior administración.

Esto postergó la manifestación, toda vez que la exigencia es el pago total del adeudo.

Corral dijo ayer que gobierno del Estado siempre ha estado abierto al diálogo y consideró, que se pueden reanudar las clases y poner sobre la mesa todos los pendientes que se quieran revisar.

“Hasta que la mesa avance, yo sigo insistiendo en pedir a los maestros que regresen a clases, es lo que yo sigo pidiéndoles y siempre estamos abiertos al diálogo, una y otra vez lo he patentizado. Podemos revisar todo lo que se quiera revisar, podemos poner sobre la mesa, todo lo que se quiera poner ante la mesa”, expresó.

Exhortó a los maestros a regresar a las aulas, toda vez que el paro es una excesiva e indebida presión política al gobierno y lo que no se debe afectar es precisamente la vida de los estudiantes y sus familias, que entran en un proceso de desajuste por lo que significa no tener con quién dejar a sus hijos.

Indicó que en el diálogo con la dirigencia sindical seguirá insistiendo en que el paro es una medida extrema que no amerita “porque siempre hemos tenido muy buena comunicación, yo he tenido una muy buena relación invariablemente con los líderes, siempre les he patentizado mi respeto, mi consideración, todo, al primer grupo sectorial que yo busqué, con el que me he reunido”, puntualizó.