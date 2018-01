Zuckerberg da ‘like’ a los dreamers, pese a Trump

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, hizo un fuerte llamado al Congreso de Estados Unidos para que ‘repare’ lo que provocó la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).



El empresario, que también se ubica en el quinto lugar del índice de Millonarios de Bloomberg, reveló, en su página personal de Facebook, que ha tenido conversaciones con líderes del Congreso y que cree que “ellos quieren arreglar esto”, pero se necesita que “hagamos más presión para que ellos sepan que los haremos responsables”.



“Cada día que el Congreso no actúa, los beneficiarios del DACA pierden su estatus. Los dreamers son miembros de nuestras comunidades, y hay 800 mil que viven con miedo y sin capacidad para planificar el futuro”, indicó en su post.



"Los maestros beneficiados por DACA no saben si se les permitirá enseñar en unos meses, pero de alguna manera esperamos que cuiden a nuestros hijos. Los primeros en ser beneficiados por DACA no saben si se quedarán aquí; sin embargo, trabajaron todo el día para salvar vidas después de los huracanes en Texas y Florida”, agregó.



Zuckerberg, con una fortuna de 73 mil 300 millones de dólares, pidió a los ciudadanos estadounidenses llamar a sus congresistas para hacer presión al respecto “ahora mismo”.



“¿Puede el Congreso unirse y encontrar un camino a seguir, o vamos a permitir que se obligue a casi un millón de personas a abandonar sus empleos y su país?”, advirtió el empresario.



De acuerdo con un artículo de Erik Sherman, publicado en el portal Inc., este discurso de Zuckerberg muestra que, a pesar de que es un adulto joven, tiene inteligencia emocional, además de su lado humano porque no ve a los 'dreamers' como un número sino como personas.



El presidente estadounidense Donal Trump puso fin al programa en septiembre pasado y desde entonces ya no se permiten nuevos registros a DACA o que los beneficiarios renueven sus estatus.



Trump pidió al Congreso que apruebe una ley para el 5 de marzo que sería una solución permanente para que los dreamers estén sujetos a la deportación. Sin embargo, en términos prácticos, la fecha límite es el 19 de enero, que también es el límite para aprobar un presupuesto para mantener el financiamiento al gobierno y evitar su cierre.



Aunque el Congreso redactó un proyecto de ley bipartidista que tiene algo para ambos-una solución de DACA para los demócratas, y, para los republicanos, fondos de seguridad fronteriza que podrían aplicarse para construir un muro en la frontera sur- miembros de cada partido en el Congreso comenzaron a postular sus propias ideas, amenazando con echar abajo todo el proyecto de ley.



Trump, -que recientemente causó polémica por presuntamente usar fuertes palabras contra las naciones de las que llegan inmigrantes a su país, algo que él mismo desmintió-, se ha opuesto a este proyecto bipartidista.