¿Y ahora, quién podrá ayudar a Lula?

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva podría quedar fuera de la carrera presidencial de este año después que el Tribunal Regional Federal (TRF) de la Cuarta Región, en Porto Alegre, confirmó en segunda instancia una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.



Lula había sido condenado en julio de 2017 a nueve años y medio de prisión por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa OAS a cambio de contratos con la petrolera bajo control estatal Petrobras.



Sin embargo, hasta la decisión final, la defensa del expresidente tiene varios recursos para atrasar el proceso y evitar que pueda ser considerado no elegible el día del registro de las candidaturas (15 de agosto) para las elecciones de octubre.



Estos son los pasos siguientes en el proceso y las alternativas del expresidente.



Recursos en caso de unanimidad



- Aún después de una decisión puede haber recursos en el mismo tribunal, antes de que el caso escale a cortes superiores. El tipo de recurso y el plazo para la decisión varía de acuerdo con la sentencia final.



- Si la decisión de los tres jueces que está revisando el recurso de Lula es unánime, incluso sobre la pena en caso de condena, el único recurso posible ante el tribunal son los llamados "embargos de declaración". El instrumento sirve para revisar y aclarar puntos de la decisión y no cambia el resultado. Debe ser presentado hasta dos días después de la sentencia y su trámite es más rápido.



Otros recursos

​

- Si la decisión no es unánime -ya sea respecto a la condena o la pena- pueden presentarse otros recursos, los llamados "embargos infringentes" que pueden cuestionar cualquier punto de la sentencia en que no hubo acuerdo y eventualmente establecer modificaciones.



- Los recursos son juzgados por un cuerpo superior del propio tribunal y tienen que ser presentados por la defensa hasta 15 días después del juicio y deben ser aceptados por el juez relator del proceso. Si no son aceptados, la defensa puede apelar. El TRF se ha demorado, en promedio, unos siete meses para decidir sobre los recursos en el marco de la Operación Lava Jato por la que se condenó a Lula.



Tribunales superiores



- Aún si el tribunal concluye la revisión de los recursos antes del periodo electoral y mantiene la condena de Lula, la defensa puede presentar dos recursos en los tribunales superiores: uno, ordinario, en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otro, extraordinario, en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país.



- En el STJ la defensa puede cuestionar aspectos legales de la sentencia y en el STF aspectos constitucionales, como por ejemplo el derecho pleno a la defensa. En ambos casos, se puede pedir la suspensión de la pena hasta que se tome una decisión.



Tribunal de elecciones



- Para que la corte electoral brasileña -el Tribunal Superior Electoral- considere que Lula no es elegible, todos los recursos de segunda instancia deben haber sido juzgados y ni el STJ o STF pueden haber emitido fallos interrumpiendo el efecto de la condena