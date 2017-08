Washington, dispuesto a reforzar al ejército ucraniano: Mattis

KIEV.- El jefe del Pentágono, Jim Mattis, reafirmó en Kiev el compromiso de Estados Unidos para ayudar al Ejército ucraniano frente a los separatistas prorrusos, pero sin aclarar si le suministrará armas.



Mattis adoptó un tono muy firme contra Rusia, a la que acusó de querer "redibujar las fronteras internacionales por la fuerza", y advirtió que las sanciones contra ella "se mantendrán hasta que Moscú revierta las acciones que las desencadenaron", durante una rueda de prensa con el presidente ucraniano Petro Poroshenko.



El secretario estadounidense de Defensa viajó a Kiev para reiterar el apoyo de Washington a Ucrania frente a Rusia a pesar de la elección de Donald Trump, que durante su campaña había defendido un acercamiento a Moscú. Mattis eligió una fecha muy simbólica para su visita: el 26º aniversario de la independencia de la exrepública soviética.



Aunque Estados Unidos ayuda al ejército ucraniano suministrándole equipamiento militar no letal, Kiev ha pedido en repetidas ocasiones armas a sus aliados occidentales.



El jefe del Pentágono dijo que Washington estudia "activamente" la posibilidad de dar armas defensivas a Ucrania. "Las armas defensivas no constituyen una provocación a menos que uno sea un agresor. Y por supuesto Ucrania no es un agresor. Los combates tienen lugar en su propio territorio", añadió.