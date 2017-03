Votación de plan de salud es aplazada en revés para Trump

WASHINGTON.- El plan de reforma al sistema de salud del presidente estadounidense Donald Trump sufrió un duro revés, cuando la oposición dentro de su propio Partido Republicano forzó el aplazamiento hasta el viernes de la votación en el Congreso sobre el polémico proyecto.



Estaba previsto que este jueves empezara un debate en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto, pero una fuente del Congreso dijo que "no habrá votación esta noche".



La propuesta de Trump enfrenta la oposición del ala más ortodoxa del Partido Republicano, que considera que no es lo suficientemente conservador y que mantiene aspectos importantes del Obamacare.



El legislador Mark Meadow, representante del grupo más conservador, dijo que bajo la propuesta que aún está siendo considerada "no tenemos suficientes" votos de ese bloque para aprobar el documento.



Trump había convocado este jueves una reunión de urgencia en la Casa Blanca con líderes republicanos para tratar de hallar un terreno común y evitar así que el proyecto se hunda.



Trump, que intentaba lograr su primera gran victoria legislativa y que hizo campaña con la promesa de reemplazar la ley promovida por el expresidente Barack Obama, cuyo nombre oficial es Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequibles.



Con información de AFP y Reuters