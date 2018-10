Volver a prisión sería una 'condena de muerte': Fujimori

LIMA.- El exmandatario peruano Alberto Fujimori pidió este jueves al presidente Martín Vizcarra y a la justicia no volver a prisión porque su "corazón no lo va a soportar", en momentos en que permanece en una clínica por una afección cardíaca.

Fujimori, de 80 años, ingresó el miércoles a la clínica Centenario de Lima luego de que un juez de la Corte Suprema anulara su indulto y ordenara su arresto para que siga cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos.

"Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo", dijo Fujimori en un video difundido por la estación de televisión Canal N.

"No me condenen a muerte, ya no doy más", agregó el expresidente echado en una cama de la clínica.

Fujimori, que está detenido en la clínica y tiene resguardo de la policía judicial, instó además a las autoridades y a los grupos políticos que no lo usen como "arma política" porque no tiene "fuerzas para resistirlo".

Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio la revocación del indulto, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio plazo hasta fines de octubre para que la justicia peruana tomara medidas.

En la víspera, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, apeló el fallo del magistrado de la Corte Suprema y solicitó al tribunal suspender la orden de arresto del expresidente por "un inminente riesgo de muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario".