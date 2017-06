Ventaja de conservadores británicos de May cae a 11 puntos: sondeo 

LONDRES.- La ventaja del Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, sobre el Partido Laborista de la oposición se ha reducido ligeramente hasta los 11 puntos porcentuales de cara a las elecciones del 8 de junio, según una encuesta de ICM publicada en el diario The Guardian.



En la misma encuesta publicada una semana antes, la ventaja de May era de 12 puntos porcentuales.



En esta última encuesta, el apoyo a los conservadores se mantiene en el 45 por ciento, sin cambios desde la semana pasada, mientras que el apoyo a los laboristas sube un punto hasta el 34 por ciento.



Esta nueva encuesta fue realizada entre el 2 y el 4 de junio, por lo que parte de las respuestas se recogieron tras el ataque de extremistas en Londres del pasado sábado que causó 7 muertos y 48 heridos.

La ventaja de los conversadores en el sondeo de ICM es más amplia que la de otras encuestas realizadas por otras firmas.



Una proyección realizada por el grupo de encuestas YouGov apuntó a que Theresa May conseguiría 305 escaños en las elecciones parlamentarias del jueves, quedándose a 21 de la mayoría de 326 escaños.



Cuando se convocaron las elecciones anticipadas en abril, los conservadores tenían 330 escaños.



El sábado, YouGov dijo que su modelo sugería que los conservadores obtendrían 308 escaños. Los laboristas conseguirían 268 parlamentarios, según el modelo de YouGov el lunes, frente a los 261 que pronosticaba el sábado.