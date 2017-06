Venezuela incumple pago de deuda a Rusia

Venezuela no realizó los pagos de una deuda con Rusia que renegoció en septiembre pasado, en la señal más reciente de que la nación sudamericana tiene dificultades para cumplir sus obligaciones financieras en medio del colapso de su economía, según el organismo de control del presupuesto del gobierno ruso.



El hecho de que Caracas no haya cumplido con el acuerdo del año pasado para reestructurar una deuda de 2011 abrió un agujero de 53 mil 900 millones de rublos (954 millones de dólares) en ingresos gubernamentales esperados este año, dijo la Cámara de Auditoría rusa el martes en una evaluación del proyecto de enmiendas al presupuesto federal.



Venezuela ha estado luchando por cumplir con sus compromisos después de años de políticas de despilfarro junto con la caída global de los precios de las materias primas.



Con escasez de recursos y dificultades para obtener financiación, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reducido drásticamente las importaciones mientras enfrenta miles de millones de dólares en pagos de bonos.



Los dos aliados firmaron un acuerdo el pasado mes de septiembre que estableció que la deuda total del país con Rusia era de 2 mil 840 millones de dólares y previó el pago para el 2021, según el periódico ruso RBC.



Rusia inicialmente prestó al productor de petróleo sudamericano 4 mil millones de dólares en 2011 para gastos de Defensa.



El Banco Central de Venezuela declinó formular comentarios. Las llamadas al Ministerio de Finanzas del país no fueron devueltas de inmediato.