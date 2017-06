Un británico y un marroquí cometieron el atentado de Londres

LONDRES.- La policía británica identificó a Khuram Shazad Butt, británico nacido en Pakistán, y a Rachid Redouane, que afirmaba ser marroquí y libio, como dos de los tres autores del atentado de Londres reivindicado por la organización yihadista ISIS.



Además, empezaron a trascender las identidades de los muertos, a cuatro días de unas elecciones generales que se han crispado por el atentado y que llevaron al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha pedir la dimisión de la primera ministra conservadora Theresa May, por los recortes presupuestarios en la policía, en particular cuando fue ministra del Interior.



La policía difundió las fotos de Butt, que tenía 27 años, y de Redouane, que tenía 30 y usaba también el nombre de Rachid Elkhdar. Ambos vivían en el barrio de Barking, en el este de Londres.



"Siguen las pesquisas para confirmar la identidad de su cómplice", explicó la policía en un comunicado, pidiendo colaboración ciudadana para reconstruir los últimos pasos de los autores del atentado.



El comandante de la unidad antiterrorista de la policía británica, Mark Rowley, dijo que sólo tenían fichado a Butt, pero que nunca lo relacionaron con "planificación de un atentado", como el que cometió en Londres y que provocó siete muertos, más los tres autores, y decenas de heridos.



Según medios británicos, Butt fue uno de los protagonistas del documental de la televisión Channel 4 "The Jihadis Next Door", "los yihadistas de la puera de al lado", sobre un grupo de fundamentalistas musulmanes de Londres.



Según la BBC, este britanico-paquistaní había trabajado en el departamento de atención al cliente de la cadena de comida rápida KFC y en TFL, la empresa de transportes públicos de la capital, y era conocido por su radicalismo.



La televisión irlandesa habló de un marroquí que vivió en Dublín como uno de los autores del atentado, sin precisar si se trataba de Redouane.



La policía explicó que detuvo a 12 personas desde el atentado, de las que dos quedaron en libertad. Así, siguen en custodia policial seis mujeres y cuatro hombres.



Los vecinos de uno de los sospechosos lo describieron como un tipo que antes era amigable, familiar y aficionado al gimnasio, apodado "Abz".



"Solía ser amigable, pero de repente cambió de actitud, no actuaba con normalidad. No es que fuera agresivo, pero solía hablar con la gente, y de repente sólo decía 'hola' y 'adiós'", explicó un vecino, Salahudeen, profesor de auto-escuela, de 40 años.



Salahudeen dijo que Abz tenía dos niños, un muchacho y una niña pequeña.



Entre los muertos figura la canadiense Christine Archibald, de 30 años, que murió en los brazos de su novio, y Álex, un camarero francés de un restaurante bretón de la zona, del que no se sabe su apellido.



Se teme además por la vida de un español, el madrileño Ignacio Echeverría, de 39 años, del que no se sabe nada desde el atentado y que, según su familia, trató de defender a una mujer con su monopatín, dando pie a que la BBC lo describiera como "el héroe del skateboard".



Un segundo español víctima de los ataques ya fue localizado, añadió. Sufre lesiones en una muñeca, en el pecho y en una pierna, pero "se encuentra en buen estado", y quería salir rápido del hospital para preparar un examen del máster que realiza.



Numerosos londinenses, entre ellos muchos musulmanes, homenajearon a las víctimas en una vigilia cerca del lugar del atentado. "Estamos juntos, somos todos de Londres, somos todos británicos" dijo Jemana, una musulmana