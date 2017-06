Último día de campaña británica marcada por los atentados

LONDRES.- La líder conservadora británica Theresa May y el laborista Jeremy Corbyn recorrerán el país en el cierre de una campaña electoral marcada por dos atentados y no por el Brexit, como se presumía.



May, que fue ministra de Interior (2010-2016) antes que primera ministra y se encuentra bajo una lluvia de críticas por los recortes presupuestarios en los servicios de seguridad y las negligencias de estos, contraatacó asegurando que fortalecerá la lucha antiterrorista y que nada la detendrá, ni siquiera los derechos humanos.



Tras enumerar sus propuestas -endurecer penas de prisión, restringir los movimientos de sospechosos, deportarlos si son extranjeros...-, sentenció: "y si las leyes de derechos humanos nos lo impiden, cambiaremos esas leyes".



El Reino Unido ha sufrido tres atentados en menos de tres meses, dos en campaña, con un total de 35 muertos: el 22 de marzo, cerca del Parlamento británico (5 muertos); el 22 de mayo, al término de un concierto de Ariana Grande en Mánchester (22 muertos) y el sábado por la noche en Londres (8 muertos en vez de 7, según nuevo).



"El número de personas muertas en el atentado es ahora de ocho", afirmó la policía en un comunicado, tras el descubrimiento de un cadáver en el río, que se cree que corresponde a un francés, Xavier Thomas, mientras sigue sin conocerse la suerte del español Ignacio Echeverría.



Además, la policía detuvo a un hombre de 30 años en Ilford, un barrio del este de Londres, no lejos de Barking, donde vivían dos de los autores del atentado reivindicado por el grupo yihadista ISIS.



La policía y los servicios de inteligencia habían sido avisados de la peligrosidad de dos de los tres atacantes, despertando interrogantes.



May anunció el 18 de abril el adelanto de las elecciones, previstas en 2020, cuando llevaba 20 por ciento de ventaja en los sondeos respecto al líder laborista Jeremy Corbyn, y lo hizo argumentando que quería fortalecer su posición antes de las negociaciones de divorcio con Bruselas ampliando su mayoría absoluta, que era de 17 diputados.



Lo que empezó como un plebiscito sobre Corbyn y su aptitud para enfrentarse a una Unión Europea con sed de venganza -según la descripción de May- acabó siéndolo sobre la capacidad de la primera ministra para mejorar la situación de los más humildes, proteger al país de atentados y, en definitiva, dirigirlo.



"Dadme vuestro apoyo para liderar al Reino Unido, dadme la autoridad de hablar en nombre del Reino Unido, fortalecedme para luchar por el Reino Unido", pidió May en Stoke-on-Trent, la ciudad con mayor apoyo al Brexit en el referéndum de junio de 2016.



Corbyn ha ido reduciendo la ventaja en los sondeos a sólo 1 por ciento -Survation, sondeo del martes-, un dato a tomar con precaución dada la consistencia de los sondeos británicos en equivocarse en las últimas citas electorales.



El líder laborista prometió por su parte acabar con la austeridad presupuestaria, contratar más policías y fortalecer los servicios públicos.



En su último día de campaña, Corbyn insistirá en su mensaje social y recordará en que "quedan 24 horas para salvar la sanidad pública".



"Los conservadores han pasado los últimos siete años minando nuestro NHS (Servicio Nacional de Sanidad)", dijo.