UE espera terminar transición del Brexit a finales del 2020

BRUSELAS.- La Unión Europea quiere que el período de transición tras el Brexit no se extienda más allá del 31 de diciembre de 2020, según las directrices de negociación de la Comisión Europea acordadas este miércoles.



"Las disposiciones transitorias deberían aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y no deberían durar más allá del 31 de diciembre de 2020", mostró el texto publicado.



Coincidiendo con el fin del actual período presupuestario de siete años de la UE, la fecha de finales de 2020, 21 meses después del Brexit que tendrá lugar en marzo de 2019, se esperaba desde hacía tiempo como la fecha límite para la transición, pero esta fue la primera confirmación oficial de que se trata del objetivo de los negociadores de la UE.



La primera ministra británica, Theresa May, había pedido formalmente que la transición durara unos dos años.

Las cuatro páginas de nuevas directivas para el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, coincidieron con los lineamientos emitidos por los líderes de la UE en una cumbre el pasado viernes y serán la base de las conversaciones sobre la transición que Barnier espera comenzar el mes próximo.



En ellas se explica que Reino Unido seguirá siendo todavía miembro de las instituciones de la UE, obligado por todas sus reglas, incluidas las nuevas, sin tener voz ni voto en su creación.



La UE también ofrecerá a Reino Unido un lugar sin derecho a voto en algunas reuniones donde las decisiones podrían afectar a asuntos específicos y establecerá acuerdos especiales para un papel británico en el establecimiento de cuotas pesqueras anuales en la UE.



El documento también señala con mayor claridad que los tratados de la UE con otros países y organismos internacionales no aplicarán más a Reino Unido durante el período de transición. Pero agrega: "Cuando sea de interés de la Unión (Europea), la Unión podría evaluar si y cómo pueden establecerse arreglos que mantengan los efectos de los acuerdos para Reino Unido durante el período de transición".