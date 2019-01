Trump y líderes del Congreso discutirán sobre muro fronterizo y paralización del Gobierno

WASHINGTON.- Cuando una paralización parcial del Gobierno de Estados Unidos cumple dos semanas, el presidente Donald Trump y líderes del Congreso se reunirán este viernes para discutir maneras de romper el impasse provocado por su pedido de construir un muro fronterizo frente al llamado de los demócratas a medidas de seguridad alternativas.

Unos 800 mil trabajadores federales han sido afectados por el cierre el 22 de diciembre de cerca de un cuarto del Gobierno federal debido a que Trump no quiere respaldar un nuevo financiamiento hasta que consiga 5 mil millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera con México que prometió durante su campaña.

Según él, dicho muro es necesario para contener el flujo de inmigrantes ilegales y drogas a través de la frontera sur. Cuando postuló a la presidencia en 2016, prometió que México pagaría por el muro, a lo que ese país se ha negado.

El jueves, Trump trató de mantener la presión sobre los demócratas, pese a que han ganado un poder significativo al controlar la Cámara de Representantes al comenzar a operar el nuevo Congreso tras las elecciones legislativas del año pasado.

"Construyan el Muro", escribió en Twitter el presidente republicano. En comentarios a periodistas el mismo día, declaró: "Pueden llamarlo como quieran. Pero esencialmente, necesitamos protección en nuestro país".

Mientras Trump intensificaba su retórica, algunos demócratas de oposición hacían lo propio, lo que llevaba a muchos a preguntarse cuánto se podrá avanzar durante una reunión en la Casa Blanca este viernes programada para las 11:30 horas locales (10:30 hora de México)

"No vamos a hacer un muro", dijo la demócrata Nancy Pelosi el jueves por la noche, varias horas después de jurar como nueva presidenta de la Cámara de Representantes. "No tiene nada que ver con política. Tiene que ver con que un muro es una inmoralidad entre países. Es una forma antigua de pensar. No es efectiva desde el punto de vista de los costos".

El jueves en la noche, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley demócratas para reabrir inmediatamente agencias del gobierno por diferentes períodos de tiempo, pese a una amenaza de veto de la Casa Blanca.

Mas temprano ese día, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, un republicano, calificó el esfuerzo de la Casa Blanca como un "teatro político, no legislación productiva", pese a que el Senado aprobó el mes pasado una legislación idéntica.