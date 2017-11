Trump vuelve a casa tras su “exitosa” gira por Asia

MANILA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió el viaje de regreso tras una larga gira por Asia que describió como “tremendamente exitosa” y en la que dijo haber dejado claro al mundo que “las normas han cambiado” para los países que quieren comerciar con Estados Unidos.



Trump también adelantó que haría un “gran anuncio” relacionado con el comercio y su viaje esta semana en la Casa Blanca, donde se espera que defienda el plan de reforma fiscal de los congresistas republicanos.



Mientras el Air Force One avanzaba por la pista de despegue en Manila, Trump dijo a los periodistas que viajaban con él que “han sido 12 días geniales de verdad”. Sobre comercio, el presidente afirmó con confianza que los socios de Estados Unidos “nos tratarán de manera muy diferente”.



“Creo que los frutos de nuestro trabajo van a ser increíbles, sea la seguridad de nuestras naciones, sea la seguridad del mundo o sea el comercio”, dijo Trump.



El mandatario, que durante su campaña prometió romper acuerdos comerciales multilaterales que afirmó habían perjudicado a Estados Unidos, insistió durante su viaje de casi dos semanas que los déficits comerciales multimillonarios que favorecen a los socios de Washington se reducirán a cero y que el comercio en general debe ser justo y mutuamente beneficioso.

“Estados Unidos tiene que recibir un trato justo y de forma recíproca”, tuiteó el martes. “¡Los enormes déficits COMERCIALES deben bajar con rapidez!”.



Trump insistió en ese aspecto en todas las escalas de su gira por Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas, culpando a sus predecesores de los amplios desequilibrios comerciales y declarando que durante su mandato nadie se aprovecharía más de Estados Unidos.



“Hemos tenido un viaje tremendamente exitoso”, dijo Trump a los periodistas antes de abandonar de su tercera cumbre de la gira. “Se han hecho enormes cantidades de trabajo sobre comercio”.



Trump dijo que se habían alcanzado acuerdos valorados en 300 mil millones de dólares, y predijo que la suma se triplicaría en un breve periodo de tiempo.



“Explicamos que Estados Unidos está abierto al comercio, pero queremos comercio recíproco. Queremos un comercio justo para Estados Unidos”, dijo, añadiendo que los socios comerciales se habían aprovechado de Estados Unidos.



El presidente también se mostró positivo sobre Vietnam, afirmando que el país había cambiado de rumbo y compraría aeronaves Boeing por valor de 12 mil millones de dólares.



“El motivo por el que me gusta Boeing es porque son trabajos para Estados Unidos”, comentó.



Trump también habló de los “muchos buenos amigos” que había hecho en el viaje, como el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.



Trump dedicó bromas y elogios el lunes a Duterte, que ha dirigido una sangrienta represión contra el narcotráfico que ha incluido ejecuciones extrajudiciales, provocando las condenas de grupos humanitarios.



Trump no criticó de forma pública a su homólogo filipino por la campaña de represión, y en su lugar habló sobre su “gran relación”.



La Casa Blanca dijo más tarde que ambos habían hablado sobre el grupo extremista ISIS, drogas ilegales y comercio durante un encuentro privado. La secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, indicó que las cuestiones de derechos humanos se habían comentado “brevemente”. El portavoz de Duterte contradijo esa afirmación y dijo que no se había producido “ninguna mención” a los derechos humanos.