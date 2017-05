Trump vs. Merkel: sube el nivel de tensión

La nueva pelea de Donald Trump es con Alemania. Y esta vez se ha encontrado con una contraparte férrea, como lo es la canciller alemana Angela Merkel.



Todo comenzó la semana pasada, en la gira que realizó el presidente estadounidense por varios países y que incluyó reuniones con líderes globales.



En dichas reuniones hubo dos momentos clave. Uno de ellos cuando Trump cuestionó a la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), de la que es miembro Alemania; y el segundo cuando se negó a apoyar un acuerdo mundial clave sobre cambio climático.



El jueves pasado en Bruselas, Trump criticó a los socios de la OTAN por no gastar más en defensa, acusó a algunos miembros de deber “grandes cantidades de dinero”, y reanudó sus ataques contra el superávit comercial de Alemania con Estados Unidos.



La aparición de Trump en Bruselas fue particularmente dolorosa para los alemanes, que después de meses de estrechos contactos con el presidente estadounidense -entre ellos la invitación de Merkel a su hija Ivanka para participar en una cumbre femenina del G-20 en Berlín- se vieron atacados por él.



Daniela Schwarzer, directora de investigación del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores en Berlín, dijo que la gira había confirmado la visión de Trump de que para que unos ganen otros deben perder en el marco internacional y su idea de que las relaciones han de ser mutuamente beneficiosas.



"Su retórica y sus acciones sugieren que no considera una prioridad construir buenas relaciones estrechas con aliados que hasta ahora Estados Unidos había considerado como los más importantes", dijo Schwarzer.



Y dos días después, en Italia, en la cumbre del Grupo de las Siete naciones más ricas (G-7), Trump se negó a respaldar el Acuerdo de París, que apunta a limitar las emisiones globales de dióxido de carbono, argumentando que debía revisarlo.



Al respecto, Merkel dijo a periodistas que “todo el debate sobre el clima fue muy difícil, por no decir muy decepcionante”. "No hay indicios sobre si Estados Unidos seguirá o no en el Acuerdo de París", agregó.



Un día después, Merkel subió el nivel de las tensiones, al señalar que Europa ya no puede confiar completamente en sus aliados, destacando las heridas que dejaron las reuniones del G-7 y la OTAN.



Merkel no mencionó directamente al presidente de Estados Unidos, aunque dijo que los días en que Europa podía contar con otros estaban "terminando".



"Lo he experimentado en los últimos días. Los europeos tenemos de verdad que tomar nuestro destino con nuestras propias manos, por supuesto en amistad con Estados Unidos, con Reino Unido y, como buenos vecinos, donde sea posible también con otros países, incluso con Rusia", agregó Merkel.



"Pero tenemos que saber que debemos luchar por nuestro futuro por nuestra cuenta, por nuestro destino como europeos", sostuvo la canciller.



Y la respuesta de Trump llegó este martes al decir que las políticas comerciales y de gasto de Alemania son muy malas, ahondando la tensión entre ambos aliados.



Trump recurrió a Twitter nada más comenzar la jornada en Estados Unidos para atacar a Alemania. "Tenemos un déficit comercial ENORME con Alemania, además de que ellos pagan MUCHO MENOS de lo que deberían en (gastos de) la OTAN y militares. Muy malo para Estados Unidos. Esto cambiará", tuiteó Trump.



Las palabras de Trump provocó que Martin Schulz, líder de los socialdemócratas alemanes, dijera que el mandatario era "el destructor de los valores occidentales" y que estaba minando la cooperación pacífica entre los países, que se basa en el respeto mutuo y la tolerancia.



"Hay que salir al paso de un hombre con esta ideología de rearme", añadió.



Con información de Reuters

