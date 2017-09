Si el problema es el techo de deuda en EU, ¿por qué no eliminarlo? 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que hay "muchas buenas razones" para eliminar el techo de deuda estadounidense, en tanto los demócratas del Senado comenzaron a explorar un posible acuerdo con el presidente para poner fin al actual estancamiento fiscal.



"Durante muchos años, la gente ha estado hablando de deshacerse del techo de deuda por completo", dijo Trump a periodistas este jueves en la Casa Blanca. "Y hay muchas buenas razones para hacerlo, así que ciertamente eso es algo que será analizado. Incluso lo discutimos en la reunión que tuvimos ayer".



El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y Trump acordaron el miércoles durante una reunión en la Casa Blanca realizar negociaciones con el objeto de poner fin permanentemente a la disputa sobre un posible incumplimiento de la deuda del país, según una persona familiarizada con las discusiones.



Schumer abordó la idea con Trump y el vicepresidente Mike Pence en una reunión a la que asistieron líderes republicanos, donde Trump estuvo de acuerdo con los demócratas sobre un acuerdo para combinar una extensión de corto plazo al límite de deuda con un proyecto de ayuda para las víctimas del huracán Harvey.

Eliminar completamente el límite de la deuda sería muy difícil de aceptar para muchos republicanos en el Congreso. Los conservadores han utilizado el límite al endeudamiento como una herramienta de negociación para tratar de forzar recortes más amplios del gasto público.



El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo a periodistas este jueves que no apoyaría la suspensión del límite de deuda por completo porque hay un papel legítimo para eso en la Constitución



Aun así, hay algunos republicanos que dijeron que apoyarían esa medida.



"Quiero deshacerme de él", dijo este jueves el presidente del Comité de Finanzas, Orrin Hatch, del estado de Utah.



En la reunión del miércoles, Schumer sugirió que todas las partes hablaran con sus respectivos miembros de partido para ver si podrían ponerse de acuerdo sobre una propuesta específica para alcanzar un acuerdo a fin de año. Trump respondió positivamente a la sugerencia, dijo la fuente.



La líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, también apoyó la idea.



-¿Por qué simplemente no le ponemos fin? dijo a periodistas este jueves. "No vamos a dejar que el gobierno caiga en incumplimiento."



Trump dijo este jueves que el límite de deuda es un "fideicomiso sagrado" y que "mientras esté allí, nunca será violado".



Los legisladores tienen que aprobar un aumento al límite de endeudamiento de Estados Unidos que le permita al Gobierno federal mantenerse en pie. Además, deberán aprobar al menos medidas temporales de gasto para que la administración no se paralice. En ambos casos cuentan con pocas semanas de plazo.



A finales de agosto, Fitch Ratings dijo que el Congreso de Estados Unidos necesita elevar el límite de endeudamiento del país de manera oportuna o la compañía revisará la calificación soberana de la nación, "con implicaciones potencialmente negativas".