Trump traslada pleito por veto migratorio a tribunal en Virginia

El presidente Donald Trump dio el primer paso para intentar revivir su prohibición a los viajeros de seis países predominantemente musulmanes al alertar al tribunal federal de apelaciones en Richmond, Virginia, que apelará el bloqueo de un juez de Maryland a su orden ejecutiva.



A principios de esta semana el juez de Maryland suspendió la prohibición de 90 días de Trump a las visas para personas de seis naciones. Un juez en Hawai también emitió un fallo más amplio que bloqueó una suspensión de 120 días a la admisión de refugiados de todos los países. Los dos fallos, emitidos justo antes de que el veto a ciertos viajeros entrara en vigor el 16 de marzo, constituyó otro revés para la política migratoria de Trump.



El aviso de apelación presentado el viernes ante el tribunal federal en Greenbelt, Maryland, fue firmado por el Procurador General temporal Jeffrey Wall. La maniobra transfiere la disputa al tribunal de apelaciones del cuarto circuito, más conservador, en lugar del noveno circuito en San Francisco que bloqueó la prohibición original de Trump.



El cuarto circuito no se considera tan liberal como el noveno circuito, que bloqueó el primer veto de Trump a ciertos viajeros, pero aun así no es tan conservador como solía ser, tras media docena de nombramientos de jueces en el tribunal por el expresidente Barrack Obama, dijo Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond en Virginia.



"Solía ​​ser el tribunal más conservador del país, pero ya no es así", dijo Tobias. Sin embargo, "no creo que le vaya bien allí", dijo sobre Trump.



El presidente emitió su orden revisada el 6 de marzo con la esperanza de arreglar problemas prácticos y legales con la orden original, que provocó caos y protestas en los aeropuertos estadounidenses y terminó en fallos judiciales que impidieron su implementación.



Tanto los jueces de Maryland como Hawai apuntaron a observaciones de Trump y sus asesores que sugieren que el verdadero propósito detrás de la orden era el sesgo anti-musulmán.