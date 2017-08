Trump despide a su estratega en jefe, Steve Bannon

El presidente Trump despidió a Stephen 'Steve' Bannon, estratega en jefe de la Casa Blanca que ayudó a Trump a ganar las elecciones de 2016, de acuerdo con Bloomberg, que cita a funcionarios de la Casa Blanca.



La salida de Bannon se acordó mutuamente con el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y su último día de trabajo será este viernes, dijo a Bloomberg la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



Se va cuando el presidente está envuelto en controversia por los comentarios sobre la violencia en Virginia que parecen conferir legitimidad a los supremacistas blancos.



Una fuente dijo a CNN que Bannon tuvo la opción de renunciar, pero se vio obligado a salir.



Más temprano, The New York Times informó que Trump tenía decidido el despido de su estratega.



La salida de Bannon, el jefe ejecutivo de la campaña presidencial de Trump, y un arquitecto de su victoria electoral, elimina a un campeón del populismo conservador de la Casa Blanca



Steve Bannon, un exbanquero de Goldamn Sachs, fue director ejecutivo de Breitbart News, un medio de la derecha con un historial de publicaciones con sesgos antisemitas, misóginos y racistas.



En los últimos días, el presidente Trump mostró dudas sobre el futuro de Bannon. Preguntado sobre la seguridad en el empleo del estratega durante una rueda de prensa el martes en la Torre Trump en Nueva York, el mandatario no se mostró seguro.



Dijo que Bannon "no era racista" y que fue tratado injustamente por la prensa.



Además, afirmó que "llegó muy tarde" a su campaña presidencial. Según informes, el presidente se mostró molesto por el retrato de Bannon como clave de su éxito en un reciente libro del reportero de Bloomberg Businessweek, Joshua Green, así como por la percepción de que su principal asesor estaba detrás de fugas de información a los medios de comunicación.



Anthony Scaramucci, el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca que fue despedido el mes pasado después de menos de dos semanas en el trabajo, dijo repetidamente a principios de esta semana que creía que Bannon era un filtrador



Aún así, hubo indicios en los últimos días de que Bannon continuaba ejerciendo influencia en la Casa Blanca.