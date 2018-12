Trump sabía que los pagos ocultos estaban mal, él me los ordenó: Cohen

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los pagos a dos mujeres durante la campaña electoral del 2016 y sabía que las acciones eran incorrectas, dijo su exabogado personal Michael Cohen en una entrevista televisiva transmitida este viernes.

"Me ordenó que hiciera los pagos. Me ordenó que me involucrara en estos asuntos", dijo a ABC News Cohen, quien fue condenado a prisión esta semana por finanzas de campaña fraudulentas y otros cargos.

Trump ha negado las supuestas aventuras con las mujeres hace años y ofreció una defensa cambiante sobre los pagos. El jueves tuiteó que nunca le ordenó a Cohen que violara la ley.

En su primera entrevista desde que fue sentenciado el miércoles, Cohen señaló que Trump en ese momento "estaba muy preocupado por cómo esto afectaría las elecciones" si los votantes supieran sobre las supuestas aventuras y le dijo que le pagara a ambas: una exmodelo de Playboy y una estrella de cine para adultos.

Los pagos tenían como objetivo "ayudar (a Trump) y su campaña", agregó.

La ley federal requiere que se revelen contribuciones de "cualquier cosa de valor" a una campaña, y una donación individual no puede exceder los 2 mil 700 dólares.

Cuando le preguntaron si el entonces candidato Trump sabía que los pagos eran algo incorrecto, Cohen indicó en el programa "Good Morning America" ​​de ABC: "Por supuesto".

Cohen fue condenado el miércoles a tres años de prisión por su papel en los pagos ilegales para comprar el silencio de las dos mujeres, además de mentir al Congreso sobre un proyecto en Rusia.