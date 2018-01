Trump rechaza 'horrible' plan bipartidista sobre inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alineó el miércoles con los republicanos conservadores en el tema migratorio, al calificar una propuesta bipartidista como "horrible" en lo referente a seguridad fronteriza y "muy, muy débil" en las reformas al sistema de inmigración legal.



La propuesta del Senado -que busca cumplir con las demandas demócratas de proteger a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país como ilegales siendo niños- no logró lo que la mayoría de los republicanos creen que se necesita para ser aprobada, sostuvo Trump en una entrevista con Reuters.



"Es lo contrario de las cosas por las que yo abogué", remarcó.



El senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Dick Durbin le presentaron el plan la semana pasada a Trump.



El mandatario recibió una condena internacional después de que se reportó que cuestionó el valor de aceptar inmigrantes de Africa y Haití durante una reunión a puertas cerradas en la Casa Blanca, en la que los calificó como "países de mierda".



Trump ha negado que haya usado esa palabra y en la entrevista se negó a especificar los términos que utilizó. "No voy a entrar en lo que dije, pero te diré que fue una reunión dura".



Muchos demócratas dijeron que no votarán un proyecto de financiamiento del gobierno sin un acuerdo sobre inmigración. Los republicanos necesitan al menos los votos de algunos opositores para que se apruebe la extensión de gasto que evite una paralización del gobierno.



Trump dijo que cree que todavía se puede lograr un acuerdo en el tema migratorio, pero destacó que "el tiempo se está acabando".



El proyecto "es horrible para la seguridad de nuestro país", sostuvo Trump, quien destacó que no considera fondos suficientes para construir el muro que prometió en la frontera con México, algo a lo que los demócratas se oponen.



Además, el mandatario agregó que la paralización del Gobierno "podría darse" al final de esta semana e insistió en que si ocurre será culpa de los demócratas.



Trump no descartó promulgar una medida de corto plazo antes del viernes para evitar la paralización.