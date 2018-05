Trump propone recortes de gastos de 15 mil mdd

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá el martes al Congreso un paquete de 15 mil millones de dólares en recortes de gastos, que incluirá unos 7 mil millones de dólares del Programa de Seguro de Salud Infantil defendido por los demócratas, dijeron este lunes funcionarios de alto rango.

Una de las fuentes aseguró que los recortes específicos cubrirían "saldos no comprometidos" o dinero que no está siendo gastado. Agregó que las reducciones no tendrían un efecto sobre el programa en sí.

Existen planes para proponer más paquetes de recortes. El actual pedido no afectaría un acuerdo presupuestario de dos años que alcanzaron en febrero republicanos y demócratas.

Otra importante medida de recortes sería propuesta más adelante en el año, agregó la fuente.