Trump pide investigación a Hillary Clinton

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump aseguró que la ciudadanía estadounidense "se merece" una investigación federal de su ex rival demócrata en las elecciones Hillary Clinton y del Comité Nacional Demócrata sobre un acuerdo de recaudación de fondos que firmaron en agosto de 2015.



Trump lanzó un ataque en Twitter en el que criticó a su oponente en las elecciones de 2016; escribió: "La Corrupta Hillary compró el Comité Nacional Demócrata y entonces le robó las primarias al Loco Bernie". Añadió que ésa es "la verdadera historia de colusión".



La acusación de Trump sigue a la publicación en la revista Politico de un fragmento de un libro de la exdirectora del Comité Nacional Demócrata Donna Brazile.



Brazile dice que descubrió "evidencia" de que las primarias demócratas de 2016 fueron manipuladas en favor de Clinton. Brazile escribe que ella cree que no se violó ninguna ley, pero que un acuerdo de financiamiento "no parece ético".



El jueves por la noche, Trump dijo en Twitter, sin evidencia, que él pensaba que ellos actuaron "ilegalmente".



En tuits subsiguientes el viernes, Trump resaltó las críticas al Comité Demócrata por la senadora Elizabeth Warren. Llamó además a las autoridades federales a iniciar una investigación. "Vamos, FBI y Departamento de Justicia", dijo.



El acuerdo de financiamiento _firmado en agosto de 2015 durante el proceso de las primarias, de acuerdo con Brazile_ le dio a la campaña de Clinton supervisión sobre algunas decisiones del comité. Meses más tarde, el principal rival de Clinton, Bernie Sanders, firmó su propio acuerdo con el partido.



Trump y su campaña son sujetos a una serie de investigaciones por el fiscal especial Robert Mueller en relación con la interferencia de Rusia en las elecciones. La Casa Blanca ha tratado reiteradamente de desviar la atención de esas investigaciones y tornarla hacia Clinton y su equipo de campaña.