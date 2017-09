Trump da marcha atrás con paralizar Gobierno, aun sin dinero para muro: WP

La Casa Blanca informó a los legisladores, en especial a los republicanos, que no se cerrará el Gobierno en octubre en caso de que no se consigan fondos para construir el muro fronterizo con México, informó The Washington Post.



El Congreso estadounidense sólo tiene dinero para financiar el Gobierno hasta septiembre y el mandatario, Donald Trump, amenazó con cerrar las operaciones si los legisladores no otorgan mil 600 millones de dólares a este proyecto.



La amenaza fue reiterada el 22 de agosto por Trump durante un evento en Phoenix. “Si tenemos que paralizar nuestro Gobierno, vamos a construir ese muro", expresó. "Vamos a tener nuestro muro. El pueblo estadounidense votó por el control de la inmigración. Vamos a conseguir ese muro".



Según el diario estadounidense, la Casa Blanca informó a los legisladores que los mil 600 millones de dólares pueden incluirse en el proyecto de presupuesto de diciembre, pero hizo énfasis en que la construcción del muro es una prioridad para el mandatario.



La construcción de la valla fronteriza fue una de las principales promesas de campaña de Donald Trump y una de sus piezas clave fue que México iba a pagar esta construcción.



Sin embargo, durante varios meses, los funcionarios mexicanos y estadounidenses han mantenido un debate al respecto.



Con información de Reuters.