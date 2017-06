Trump no bloqueará testimonio de Comey: Casa Blanca

El mandatario estadounidense, Donald Trump, no impedirá el testimonio que el exdirector del FBI, James Comey, debe ofrecer ante el Senado esta semana, afirmó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee.



"El presidente no aplicará el privilegio del poder ejecutivo" de negarse a ofrecer informaciones, dijo Huckabee, aunque Comey podría denunciar ante el Senado presiones de la Casa Blanca para contener una investigación sobre la eventual colusión con Rusia durante las elecciones del año pasado.



El privilegio del poder ejecutivo consiste en la capacidad que tiene el mandatario estadounidense para no dar información confidencial. Según el New York Times, la Corte Suprema de EU reconoció esta capacidad en 1974 durante el mandato de Richard Nixon y el auge del caso Watergate.



La semana pasada, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que revisarían si se aprobaba o no la declaración del exdirector del FBI.



"Esa audiencia del comité acaba de ser anunciada, y creo que obviamente tiene que ser revisada".