Trump le da la espalda al turismo extranjero

Si el presupuesto anual de un presidente estadounidense es una declaración de prioridades, un viajero que estudia la posibilidad de visitar Estados Unidos podría considerar ir a otro lugar.



La propuesta de presupuesto de la administración Trump presentada esta semana busca eliminar a Brand USA, un órgano federal de marketing turístico organizado bajo el Departamento de Comercio.



El Congreso creó Brand USA en la Ley de Promoción de Viajes 2010, con el objetivo de estimular los viajes internacionales a Estados Unidos y ayudar a comunicar las políticas de visado y entrada.



Las leyes antiterroristas promulgadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 redujeron considerablemente la participación de Estados Unidos en el turismo internacional en comparación con otras naciones. El Congreso, el presidente Barack Obama y la industria turística de 250 mil millones de dólares estaban deseosos de revertir la tendencia.



Brand USA argumenta que se gana su manutención. Cada dólar que gastó en marketing en el año fiscal 2015 redituó 21.20 dólares en gasto de visitantes, según Tourism Economics, un grupo de consultoría de la industria de viajes.



Brand USA, una asociación público-privada, afirma que sus esfuerzos también trajeron 1.2 millones de viajeros adicionales el año pasado que gastaron cuatro mil millones en Estados Unidos. Aunque la Oficina de Responsabilidad del Gobierno ha cuestionado los números de Brand USA, su posible desaparición tiene a muchos en el sector de viajes dispuestos a presionar a los legisladores sobre la importancia de vender Estados Unidos en el extranjero.



"Puede guardar relación con la marea política, la búsqueda de oportunidades para bajar costos y reducir el gobierno", dijo Adam Sacks, presidente de Oxford Economics, con sede en Wayne, Pennsylvania. Pero "no se trata de programas de asistencia; son inversiones económicas que producen rendimientos reales".



Desaparecer Brand USA "equivaldría a cancelar su seguro de vida justo antes de lanzarse de un paracaídas ", dijo Jonathan Grella, un cabildero de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.



Su organización divulgó el martes una declaración que calificó a la decisión de la administración Trump de cancelar "unilateralmente" la promoción de Estados Unidos como un destino para los viajeros. "Sería confuso y desconcertante que esto fuera un tipo de esfuerzo deliberado”, agregó Grella.



El Departamento de Comercio remitió las preguntas sobre Brand USA al Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario. Brand USA es financiada con 10 dólares de la tarifa de 14 que los visitantes internacionales de 38 países pagan por usar un sistema electrónico que autoriza los viajes sin visado.



De estos fondos, Brand USA puede acceder a un máximo de 100 millones de dólares anuales para su presupuesto, si iguala esos gastos con devoluciones a las arcas de Estados Unidos.



Todo lo cual significa que Brand USA no es un costo tradicional en el presupuesto federal, dijeron partidarios. "Brand USA no está financiado con un centavo del dinero de los contribuyentes, redujo el déficit en 50 mdd y de acuerdo con la propia contabilidad de la Oficina de Administración y Presupuesto, eliminarlo ahondaría el déficit en el presupuesto federal", dijo la Asociación.