Trump insta al mundo a no apoyar ‘infierno’ de Corea del Norte

El presidente Donald Trump exhortó al mundo a abandonar el apoyo al régimen de Kim Jong-un, diciendo que el dictador ha convertido a Corea del Norte en “un infierno que ninguna persona merece”.



Nombrando directamente a Rusia y China, que Trump visitará a continuación, dijo que todos los países responsables deben aunar fuerzas para negar al régimen de Kim cualquier forma de apoyo, aprovisionamiento o aceptación.



Lanzó un ataque punzante contra el propio Kim, recitando una letanía de supuestos abusos en materia de derechos humanos y calificándolo de “tirano trastornado” que preside un “culto”.



“Cuanto más esperemos, mayor se vuelve el peligro y menores son las opciones”, dijo Trump ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur, en el primer discurso ante la legislatura que pronuncia un presidente estadounidense en casi un cuarto de siglo.



“Y a los países que optan por ignorar esta amenaza, o peor aún, por permitirla, el peso de esta crisis recae sobre su conciencia”.



Convocar al mundo a enfrentar la amenaza norcoreana es la misión central del viaje de Trump a Asia. El mandatario habló apenas unas horas antes de su primer viaje como presidente a China, donde visitará la Ciudad Prohibida antes de una cena privada con el presidente Xi Jinping a la que asistirán las esposas de ambos.

El martes, Trump pareció atemperar su discurso a menudo encendido hacia Corea del Norte, instando al país en cambio a “llegar a un acuerdo” con respecto a sus programas nuclear y de misiles balísticos.



Este miércoles, Trump dijo que está dispuesto a ofrecer a Corea del Norte “un camino hacia un futuro mucho mejor” si pone fin a la agresión, suspende el desarrollo de misiles balísticos y lleva a cabo “una desnuclearización completa, verificable y total”.



No obstante, también lanzó una advertencia directa a Kim, señalando que Estados Unidos tiene portaaviones y submarinos nucleares cerca. Dijo que quiere “la paz mediante la fuerza” y dio una garantía contundente de que Estados Unidos respaldará a Corea del Sur y su alianza de seguridad, algo que los surcoreanos querían antes del viaje.



“No permitiremos que Estados Unidos o nuestros aliados sean chantajeados o atacados”, dijo Trump. “No permitiremos que ciudades estadounidenses sean amenazadas. No nos intimidarán”.



La alocución del presidente presentó un catálogo gráfico del sufrimiento del pueblo de Corea del Norte, en tanto Trump denunció las políticas que apuntan a quienes son desleales o genéticamente inferiores. Una de las anécdotas hizo referencia directa a China, el principal aliado y garante financiero del régimen de Kim.



Trump contó la historia de un bebé nacido en Corea del Norte de padre chino al que se llevaron en un balde, dijo, en tanto los soldados dijeron a la madre que la criatura no merecía vivir debido a su herencia china. “¿Por qué, entonces, China siente la obligación de ayudar a Corea del Norte?” inquirió Trump.



El mandatario estadounidense acusó al régimen norcoreano de desviar ayuda humanitaria para construir monumentos a sus líderes, encarcelar ciudadanos en forma arbitraria y obligar a decenas de miles de personas a vivir en campamentos de trabajo.



Describió a un refugiado que dijo vivir “más como un animal” que como un ser humano mientras estuvo en Corea del Norte.



“El horror de vivir en Corea del Norte es tan absoluto que los ciudadanos pagan sobornos a funcionarios públicos para que los exporten al exterior como esclavos”, dijo Trump. “Prefieren ser esclavos antes que vivir en Corea del Norte”.