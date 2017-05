Trump habla en Israel de una "rara oportunidad" para la paz en la región

TEL AVIV.- El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó a su llegada a Israel su convicción de que existe una "rara oportunidad" de llevar la paz a la región.



"Tenemos ante nosotros una rara oportunidad de aportar seguridad, estabilidad y paz a esta región", declaró en el aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, reafirmando además el "vínculo indestructible" entre Estados Unidos e Israel.



"Pero sólo podremos llegar trabajando juntos. No hay otra solución", dijo.



El presidente y el primer ministro israelíes, Reuven Rivlin y Benjamin Netanyahu, recibieron calurosamente a Trump y su esposa Melania, ataviada con un traje blanco, que viajaron a bordo del Air Force One, en el primer vuelo directo entre Arabia Saudita e Israel.



"Vine a esta tierra antigua y sagrada para reafirmar el vínculo indestructible entre Estados Unidos y el Estado de Israel", subrayó brevemente Trump.

El presidente estadounidense, que tiene intención de patrocinar algún día un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, no mencionó directamente este conflicto, uno de los más viejos del mundo.



Netanyahu, por su parte, repitió a Trump que Israel tenderá "la mano en señal de paz a todos (sus vecinos), incluidos los palestinos".



Un poco antes, a bordo del Air Force One, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, también señaló que había "una oportunidad de hacer progresar las conversaciones de paz" entre israelíes y palestinos.



El optimismo de la administración Trump en el estancado proceso de paz se debe "al ambiente, las circunstancias en toda la región, es lo que el presidente intenta resaltar en este viaje", subrayó Tillerson.



"Los países árabes, Israel, Estados Unidos, todos hacemos todos frente a la misma amenaza: el avance del grupo Estado Islámico, de las organizaciones terroristas", agregó.



"Pienso que eso crea una dinámica diferente", añadió.



Interrogado sobre la polémica por las informaciones clasificadas que Trump habría comunicado a responsables rusos sin el aval de Israel, el jefe de la diplomacia estadounidense minimizó su alcance.



"No creo que haya razones para disculparse", declaró. "Si los israelíes tienen preguntas o pedidos de clarificación, responderemos", agregó.