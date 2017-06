Trump está dispuesto a declarar bajo juramento sobre caso ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar "cien por ciento" dispuesto a declarar bajo juramento ante el Fiscal Especial Robert Mueller sobre Rusia y su presunta intromisión en las elecciones del año pasado.



"Estaré feliz de poder decirle (a Mueller) lo mismo que estoy diciendo ahora", aseguró Trump.



Al ser cuestionado sobre el eventual pedido al exdirector del FBI, James Comey, para que se "olvide" de Flynn, el mandatario estadounidense fue enfático: "No dije eso. Lo repito, no dije eso. Y si lo hubiese dicho no habría hecho nada equivocado, de acuerdo con lo que he estado leyendo".



El presidente estadounidense aseguró que el país "conocerá en breve" si existen o no grabaciones de sus conversaciones con Comey en la Casa Blanca y aseguró que el exfuncionario mintió en su comparecencia ante el Senado.



“Ayer no se mostró colusión ni obstrucción... Francamente, James Comey confirmó mucho de lo que he dicho y, algunas de las cosas que mencionó no son verdad”, aseguró.



Este jueves, el exdirector del FBI tachó de 'mentiroso' al mandatario, quien ha negado los supuestos vínculos con Rusia.



En su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, Comey mencionó que las presiones de Trump sobre el caso ruso fueron "muy perturbadoras", aunque admitió que nunca le pidió que detuviera la investigación al respecto.



Sin embargo, el miércoles se difundió el testimonio que presentaría ante el Comité de Inteligencia del Senado, en donde afirmó que el mandatario estadounidense le exigió lealtad, que dejara en paz la investigación contra el exasesor de Seguridad, Michael Flynn y admitió que había grabado sus reuniones con el presidente.



Tras su comparecencia, el abogado del presidente de EU, Marc Kasowitz, sugirió que deben investigar al exdirector del FBI por las filtraciones que realizó sobre sus conversaciones con el mandatario.