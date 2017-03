Trump cree tener algo en común con Merkel

El presidente estadunidense Donald Trump salió hoy al paso de sus acusaciones de que fue objeto de espionaje por la administracción del exmandatario Barack Obama, al bromear frente a la canciller federal alemana Angela Merkel que ambos “tienen algo en común, quizás”.



Trump aludió así al hecho de que el teléfono celular de Merkel, quien se encuentra de visita oficial en Washington, fue intervenido por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos durante la administración Obama en 2010, según documentos filtrados por Edward Snowden.



El presidente evitó, sin embargo, retractarse de sus afirmaciones en el sentido de que el servicio británico de inteligencia GCHQ habría ayudado a la administración Obama a espiarlo durante la pasada campaña presidencial.



“Nosotros no dijimos nada. Todo lo que hicimos fue citar a una muy talentosa mente legal que fue el responsable de eso en la televisión. No tuve opinión de eso. Fue una declaración hecha por un talentoso abogado en Fox”, respondió Trump a una reportera alemana.



Las declaraciones sobre el presunto involucramiento británico fueron hechas por el juez y comentarista de Fox News, Andrew Napolitano, lo cual fue desmentido por el GCHQ y por el gobierno británico.



Trump no pudo evitar la molestia por la pregunta hecha por la corresponsal de la agencia alemana de prensa DPA. “Allí tenemos a una reportera amigable”, ironizó después de escuchar el cuestionamiento.



El escándalo del supuesto espionaje cobró atención en vísperas de la esperada comparecencia del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, este lunes ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.



Reportes de prensa indicaron que Comey pidió al Departamento de Justicia desmentir públicamente a Trump, pero su petición fue ignorada.



Los líderes republicanos y demócratas del comité dejaron en claro que no hay evidencias de que la Torre Trump haya sido objeto de espionaje, como también lo negó el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper.