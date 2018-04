Trump ataca al Washington Post, propiedad del 'jefe lobista' dueño de Amazon

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó sus ataques contra Amazon.com, apuntando en esta ocasión contra The Washington Post, periódico del que también es propietario Jeff Bezos, fundador de la firma minorista, y al que calificó como "lobista jefe" (cabildero) en una publicación en Twitter.

Trump, que suele criticar de forma habitual lo que considera como artículos críticos del Post y otros destacados medios estadounidenses, cargó esta vez contra el título de una nota sobre las represalias de China tras la imposición de aranceles a las importaciones por parte de Estados Unidos.

"Las Noticias Falsas del Washington Post, del 'lobista jefe' de Amazon, tienen otros (de muchos) titulares falsos", escribió Trump.

Ni Amazon ni The Washington Post respondieron de inmediato a las peticiones de comentario. A las 09:23 horas en México, las acciones del gigante minorista por internet subían un 1.7 por ciento.

Trump ha sido muy crítico con el uso del Servicio Postal de Estados Unidos por parte de Amazon, asegurando que la compañía de paquetería está perdiendo dinero ocupándose de los envíos del minorista.

También acusó a la compañía de no pagar impuestos suficientes y dejar sin trabajo a pequeños minoristas, sumándose a preocupaciones de los inversores de que podría ser sometida a más regulaciones. Sin embargo, no aportó pruebas que respalden sus críticas y no adelantó qué medidas podría adoptar.