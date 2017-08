Trump ataca a McConnell por el fracaso en reforma a ley de salud

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump atacó por segundo día consecutivo al líder de su propio partido en el Senado, Mitch McConnell, por el dramático fracaso de los republicanos en derogar y reemplazar la ley de salud de su antecesor, conocida como Obamacare.



Trump arremetió contra McConnell en Twitter miércoles y jueves. De esa manera respondía a un discurso en el que el líder de la mayoría en el Senado dijo que Trump tenía "demasiadas expectativas" sobre el Congreso en asuntos como las leyes sanitarias y no entendía cuánto tiempo podía tomar la aprobación de legislaciones de importancia mayor.



"El senador Mitch McConnell dijo que yo tenía 'demasiadas expectativas', pero yo no lo creo. Después de siete años oyendo sobre derogar y reemplazar, ¿por qué no hacerlo?", planteó Trump en un tuit el miércoles desde Bedminster, Nueva Jersey, donde está de vacaciones.



El presidente fue más crítico el jueves, culpando directamente a McConnell por el fracaso en lograr un ansiado objetivo de los republicanos que también fue promesa de campaña: derogar la Ley de Salud Asequible de 2010 del demócrata Barack Obama.



"¿Pueden creer que Mitch McConnell, que ha gritado Derogar & Reemplazar por siete años, no pudo lograrlo? ¡Debemos Derogar & Reemplazar el ObamaCare!", escribió el jueves.



Un portavoz de McConnell declinó comentar los tuits de Trump.



Los esfuerzos de McConnell de aglutinar a todos los republicanos detrás del proyecto de ley fracasaron, mientras que la Cámara de Representantes aprobó su versión de la legislación en mayo.



Pero enemistarse con el líder de la mayoría en el Senado podría hacer más difícil aún para Trump alcanzar sus objetivos legislativos, que incluyen recortes de impuesto y un alza en el gasto para infraestructura, además de la reforma sanitaria.