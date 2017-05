Trump asiste a recordación solemne de víctimas de Holocausto

JERUSALÉN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió este martes un homenaje solemne a los seis millones de judíos muertos durante el Holocausto y exhortó a la humanidad a no olvidar “la hora más sombría de la historia”.



En su visita al monumento a las víctimas en Yad Vashem, el presidente y la primera dama Melania Trump colocaron una ofrenda floral sobre la losa que cubre una tumba donde están enterradas las cenizas de algunos muertos en los campos de concentración.



Los acompañaron el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su esposa Sara, así como la hija del presidente, Ivanka, y su esposo Jared Kushner. Ambos son asesores de la Casa Blanca.



Trump realizó las declaraciones en su cuarto y último día de visita en Oriente Medio. Previamente su caravana cruzó la barrera que rodea la población bíblica de Belén para un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en el que exhortó a avanzar en el aletargado proceso de paz.

Tras reunirse con líderes árabes en Arabia Saudí, el presidente ha estado sondeando las posibilidades de paz entre israelíes y palestinos.



De pie al lado de Abbas, Trump declaró que un acuerdo con Israel podría “iniciar un proceso de paz a través de Oriente Medio”.



Abbas señaló que estaba dispuesto a “dejar la puerta abierta al diálogo con nuestros vecinos israelíes”. Reiteró las demandas palestinas, que incluyen establecer su capital en Jerusalén Este, un territorio que también reclama como suyo Israel, e insistió en que “nuestro problema no es con la religión judía, es con la ocupación y los asentamientos, y con que Israel no reconozca el estado de Palestina”.



Los palestinos, según Abbas, quieren centrarse en construir sus instituciones así como una “cultura de paz y denuncia de la violencia” al tiempo que levantan puentes en lugar de muros.



CONDENA ATENTADO EN MANCHESTER



Más temprano, Trump condenó a los "malvados perdedores" responsables de atentar contra un concierto en Gran Bretaña en la víspera y pidió en especial a los líderes de Oriente Medio que ayuden a frenar la violencia.



“Los terroristas y extremistas y aquellos que les dan ayuda y confort deben ser expulsados de nuestra sociedad para siempre”, señaló Trump durante una conferencia de prensa con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en Belén. “Esta ideología retorcida debe ser anulada”.



La Casa Blanca dijo que Trump estaba recibiendo información del ataque en Manchester, Inglaterra, a través de su equipo de seguridad nacional.



"Muchos inocentes y hermosos jóvenes, viviendo y disfrutando de la vida, asesinados por los malvados perdedores de la vida”, señaló Trump, haciéndose eco del tema que presentó durante sus reuniones con líderes árabes en Riad, Arabia Saudí. De acuerdo con su equipo, fue idea del mandatario emplear el término “malvados perdedores”.



Trump dijo que no llamaría “monstruos” a los atacantes, un término que cree que preferirían, y eligió “perdedores”, un insulto que ya empleó en el pasado para dirigirse a la comediante Rosie O’Donnell o Cher, entre otros.



Para llegar a Belén, la caravana de Trump cruzó por un paso abierto en el muro que separa el territorio cisjordano, un recordatorio visual de las complejidades del conflicto en la región. El muro, levantado por Israel hace una década, fue presentado como una defensa contra los ataques letales de insurgentes palestinos. Los palestinos sostienen que la delimitación es una ocupación ilegitima porque deja fuera el 10 por ciento de Cisjordania.

LLAMA A ISRAEL Y PALESTINA A HACER COMPROMISO POR LA PAZ



Trump, hizo un llamamiento en Jerusalén a israelíes y palestinos para que hagan compromisos por la paz y tomen "las decisiones difíciles" que se imponen.



"Hacer la paz no será fácil, lo sabemos todos", lanzó en el segundo y último día de su visita.



"Las dos partes deberán tomar decisiones difíciles", agregó en presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.



"Pero con la determinación y la convicción de que la paz es posible, los israelíes y los palestinos pueden llegar a un acuerdo", agregó ante numerosas autoridades israelíes y estadounidenses reunidas en el museo de Israel, que encierra en particular los manuscritos del mar Muerto, las más antiguas transcripciones conocidas de la Biblia.



"Los palestinos están dispuestos a ir hacia la paz", insistió, aludiendo a la reunión que mantuvo en la mañana con Abbas en Belén, en Cisjordania ocupada.



"Tras mi reunión con mi muy buen amigo Benjamin, puedo decirles que quiere la paz", agregó luego, en alusión al primer ministro israelí.



Las conversaciones están bloqueadas desde 2014 y Netanyahu y Abas no han mantenido ninguna reunión directa sustancial desde 2010.



"Los conflictos no pueden durar eternamente", prosiguió Trump en esta breve alocución en la que reafirmó su voluntad de implicarse personalmente pero sin dar muchos detalles.



"Mi administración estará siempre al lado de Israel", dijo el mandatario, quien aseguró una vez más que no dejaría que Irán se dotara del arma nuclear.



Trump emprendió el viaje a Roma, donde el miércoles se reunirá con el papa Francisco en el Vaticano.



Con información de AP y AFP