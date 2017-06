Trump analiza revertir apertura con Cuba: NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza revertir la apertura del gobierno de ese país con Cuba y restablecer los límites a los viajes y al comercio, de acuerdo con el periódico The New York Times.



Según la publicación, el mandatario justificaría esta decisión en los abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Fidel y Raúl Castro .



El periódico estadounidense citó a asesores, que bajo condición de anonimato, indicaron que Trump quiere anunciar estos cambios a más tardar en junio en Miami, Florida y así "cumplir con una promesa de campaña que aún es una acalorada exigencia de la comunidad cubanoestadounidense exiliada, políticamente conservadora".



Con esta modificación, Trump mostraría una ruptura con su antecesor, Barack Obama, y recompensaría la lealtad de los legisladores cubanoestadounidenses, incluyendo al senador Marco Rubio y al representante Mario Díaz-Balart, ambos republicanos por el estado de Florida.



El New York Times citó al senador Rubio, quien afirmó que está seguro de que "el presidente mantendrá su compromiso con la política de Cuba mediante cambios que sean objetivos y estratégicos y que promuevan las aspiraciones del pueblo cubano de libertad económica y política".