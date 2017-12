Trump amenaza a países que se opongan a su postura sobre Jerusalén

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar la ayuda financiera a países que voten a favor del borrador de una resolución de Naciones Unidas contra su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.



"Toman cientos de millones de dólares e incluso miles de millones de dólares y luego votan contra nosotros. Bueno, estamos observando esos votos. Que voten contra nosotros. Ahorraremos mucho. No nos importa", comentó Trump a periodistas en la Casa Blanca.



Los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU celebrarán una inusual sesión especial de emergencia el jueves a pedido de países árabes y musulmanes para abordar la controvertida decisión de Estados Unidos.



A diferencia del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la asamblea no son vinculantes, pero reflejan la opinión del mundo.



Además de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el mandatario anunció que la embajada estadounidense se trasladará de Tel Aviv a la disputada ciudad.



Para Trump, Jerusalén es “asunto personal”: Haley



Además, la embajadora estadounidense Nikki Haley amenazó el a los estados miembros de la ONU con represalias si apoyan la resolución, y dijo que el presidente Trump toma la votación como “asunto personal” y Estados Unidos “anotará nombres”.



La carta de Haley a la mayoría de los 193 estados miembros y un tuit amenazador suscitaron fuertes críticas de los cancilleres palestino y turco, quienes volaban a Nueva York para asistir a la votación en la Asamblea General. Acusaron a Washington de intimidación.



En la carta del miércoles, que según trascendidos fue enviada a 180 países, Haley dijo que su gobierno “simplemente les pide que reconozcan la amistad histórica, la asociación y el apoyo que hemos extendido y respeten nuestra decisión acerca de nuestra propia embajada”.



“El presidente observará esta votación cuidadosamente y me ha pedido que informe sobre los países que votaron contra nosotros”, escribió en la nota. “Tomaremos nota de cada voto sobre este asunto”.



Su tuit fue más enérgico: “En la ONU siempre se nos pide que hagamos más y demos más. Por eso, cuando tomamos una decisión por voluntad del pueblo estadounidense sobre dónde situar NUESTRA embajada, no esperamos que aquellos a quienes ayudamos nos ataquen. El jueves se votará sobre una crítica a nuestra elección. EU anotará los nombres”.



Resta por verse cuáles serían las medidas de Estados Unidos contra los países que voten a favor de la resolución de la Asamblea General el jueves.



La resolución es presentada conjuntamente por Turquía, presidente de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, y Yemen como presidente del Grupo Árabe en la ONU.



Antes de conocerse la carta y el tuit de Haley, el embajador palestino Riyad Mansour dijo que preveía un “apoyo masivo” en la asamblea.



El canciller palestino Riyad al-Maliki y su colega turco Mevlut Cavusoglu expresaron a la prensa en el Aeropuerto Ataturk de Estambul antes de volar a Nueva York su opinión de que los miembros de la ONU desdeñarán la “presión” de Haley.



Al-Maliki dijo que “votarán por la justicia y votarán a favor de esa resolución”.



Cavusoglu sostuvo que “ningún estado honorable cedería a semejante presión”. El mundo ha cambiado. La certeza de que ‘soy fuerte, por lo tanto tengo razón’, ha cambiado. El mundo se rebela contra las injusticias”.



Con información de Reuters y AP