Trump alaba a Duterte por "trabajo increíble" en Filipinas: NYT

MANILA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó a su homólogo filipino, Rodrigo Duterte, por hacer un "trabajo increíble con el problema de la droga" durante una conversación telefónica el mes pasado, informó el diario New York Times, citando una transcripción de la llamada.



Los dos líderes también hablaron sobre Corea del Norte y la influencia potencial de China, añadió el diario, que citó partes de una transcripción filipina de una llamada del 29 de abril dada a conocer el martes y realizada por la división de América del departamento de Exteriores filipino.



Según el Times, un alto funcionario de la administración de Trump en Washington, que no estaba autorizado a comentar públicamente la llamada e insistió en permanecer en el anonimato, confirmó que la transcripción era una representación precisa de la llamada entre los dos mandatarios.



Casi 9 mil personas, muchos de ellos pequeños consumidores y traficantes, han muerto en Filipinas desde que Duterte asumió el poder el 30 de junio. La policía dice que alrededor de un tercio de las víctimas murieron a tiros por agentes en defensa propia durante operaciones legítimas.



"Sólo quería felicitarlo porque he oído sobre el increíble trabajo sobre el problema de la droga", dijo el New York Times, citando a Trump, según la transcripción de la llamada del 29 de abril. "Muchos países tienen el problema, nosotros tenemos un problema, pero qué buen trabajo está haciendo, yo sólo quería llamar y decirle eso", añadió.



Duterte ganó las elecciones en mayo de 2016 por un gran margen y a menudo se compara con Trump, siendo también un candidato alternativo de fuera de la política nacional.



Reuters no pudo verificar inmediatamente la información del diario. Pero el 2 de mayo, después de la llamada, el portavoz de Duterte, Ernesto Abella, dijo que Trump conocía las críticas sobre el mandatario asiático, aunque lo alabó por "hacer un gran trabajo teniendo en cuenta el peso y la enormidad de los problemas en Filipinas".



El final de la conversación telefónica, según el diario, se centró en una primera reunión entre ambos. Trump planea asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila en noviembre. Trump invitó dos veces a Duterte a visitar "el Salón Oval", dijo el diario.