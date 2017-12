Tribunal declara a Juan Orlando ganador de elecciones en Honduras

TEGICIGALPA.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras declaró este domingo al presidente Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones del 26 de noviembre, tras resolver las impugnaciones presentadas por opositores.



El tribunal ratificó el resultado final de la votación en el que Hernández, candidato del centroderechista Partido Nacional (PN), obtuvo un 42.95 por ciento de los sufragios, frente a un 41.42 por ciento del opositor Salvador Nasralla, un popular presentador de televisión.



"El presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatrienio es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado", dijo David Matamoros, presidente del TSE en cadena nacional de televisión.



Honduras ha estado sacudido en semanas recientes por cuestionamientos de opositores sobre la victoria con estrecho margen de 1.53 puntos porcentuales de Hernández y exigencias para que se llevara a cabo un recuento detallado de la votación. Violentas protestas han dejado más de 20 muertos, según grupos humanitarios.



Unos minutos antes del anuncio, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que persistían "serias dudas" sobre los resultados electorales de Honduras, según informes de la misión de observación electoral del organismo en el país centroamericano.

Informes de Mision de Observación Electoral de @OEA_oficial en Honduras concluyen que persisten serias dudas sobre resultados. Conferencia de Prensa en breve — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 17 de diciembre de 2017



La "falta de certeza me lleva a solicitar no se hagan pronunciamientos irresponsables hasta informes definitivos de la MOE (Misión de Observación Electoral) de OEA en Honduras", dijo Almagro en su cuenta de Twitter.



Inmediatamente después de la declaratoria del tribunal, el ex mandatario y líder opositor Manuel Zelaya llamó a desconocer a Hernández como ganador de las elecciones.



"El pueblo dice: "JOH no eres nuestro Presidente" hay que movilizarnos inmediatamente a todas las plazas públicas. Están violando la voluntad del PUEBLO", dijo Zelaya en su cuenta de Twitter.