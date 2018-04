Tribunal de Perú revoca prisión preventiva a expresidente

LIMA.- El Tribunal Constitucional ordenó este jueves liberar al expresidente peruano Ollanta Humala y a su esposa, encarcelados desde hace nueve meses mientras son investigados por presunto lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.

La Corte anuló la prisión preventiva por cuatro votos a favor y tres en contra revocando la decisión del juez que encarceló a la pareja a mediados de julio de 2017.

Humala y su esposa Nadine Heredia son investigados por acusaciones de recibir dinero ilegal de Odebrecht para la campaña presidencial peruana en 2011 y la del venezolano Hugo Chávez en 2006.

Los fiscales dicen que los fondos se usaron para enriquecimiento personal.

La pareja ha negado las acusaciones y afirma que su detención viola el debido proceso.

Ante ello el expresidente de Perú había presentado un hábeas corpus solicitando la anulación de su encarcelamiento porque hasta el momento ni él ni su esposa han sido acusados por la fiscalía.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo en conferencia de prensa que pese a declarar fundado el hábeas corpus los magistrados "no han juzgado el tema de fondo", por lo que ambos seguirán siendo investigados por la fiscalía con libertad restringida.

Julio Espinoza, uno de los abogados de la pareja, dijo a la televisora local N que el Tribunal Constitucional está "corrigiendo una regla que no se debió romper: las personas no deben ser encarceladas mientras no exista una sentencia".

Agregó que la pareja debería salir en las próximas horas.

Humala -quien gobernó entre el 2011 y el 2016- y su esposa están en prisión desde el 13 de julio, luego de que un juez consideró que existía un "alto grado de probabilidad" de que eludieran la justicia mientras los fiscales investigaban el caso.

Con información de AP