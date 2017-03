Tribu asentada en frontera de EU y México denunciará a Trump

Una tribu indígena del norte de México cuyo territorio se extiende a Estados Unidos presentará, con apoyo del gobierno mexicano, una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el muro fronterizo que pretende erigir el presidente Donald Trump, informaron este viernes autoridades.



"Un muro en el desierto solo debilitaría nuestra ya fragmentada cultura", denunció Alicia Chuhuhua, una gobernadora de la tribu Tohono O'Odham en un comunicado.



"No podemos permitir que se produzca una violación" de los derechos de esta etnia, dijo en entrevista con la AFP Jaime Martínez, comisionado del gobierno mexicano para el diálogo de los pueblos indígenas, al anunciar que su cartera apoyará esta denuncia prevista para inicios de abril.



El territorio de los Tohono O'Odham fue dividido en 1848, cuando se trazó la frontera actual entre México y Estados Unidos.



Sin embargo, sus cerca de 30 mil miembros, asentados en Sonora del lado mexicano y en Arizona del estadounidense, poseen un documento especial que les permite transitar libremente a través de los 120 kilómetros de frontera que abarca su territorio. En esta zona, la línea fronteriza está solo marcada por una barda.



El colosal muro que Trump ha prometido construir, y que reclama sea pagado por México, generó la peor crisis diplomática binacional en décadas y amenaza la vida cultural y familiar de los Tohono O'Odham.



"Hemos decidido (...) presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener la construcción de esta barrera física que se pretende construir en nuestra casa", subrayó Chuhuhua.



Martínez aseguró que la denuncia se basará en los acuerdos sobre indígenas que Estados Unidos ha firmado ante la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).



En estos documentos "se reconoce que los pueblos que tienen frontera internacional no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, divididos ni impedir el libre tránsito", dijo.



"Si logramos una recomendación de la Comisión Interamericana y a pesar de eso (Trump) sigue queriendo construir el muro, el escándalo creo que va a ser peor que lo del muro de Berlín, porque allá no había instrumentos jurídicos como aquí", subrayó.



Trump, que ha defendido su proyecto de muro calificando a los inmigrantes mexicanos de "criminales", buscará en su primer proyecto de presupuesto 2.600 millones de dólares para la "planificación, diseño y construcción" del muro.



También quiere asignar una tropa de abogados para que obtengan las tierras donde se realizará la construcción.