Tras reunión, Trump y Duterte estrechan lazos 

MANILA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tenía una "muy buena relación" con su par filipino, Rodrigo Duterte, mientras un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el tema de los derechos humanos sólo fue mencionado brevemente cuando ambos se reunieron al margen de una cumbre en Asia.



Un portavoz de Duterte -quien ha sido llamado el "Trump del Este" por su estilo atrevido y lenguaje provocador- dijo que no se mencionó para nada el tema de los derechos humanos o muertes extra judiciales durante su conversación.



La reunión entre ambos presidentes fue una de las más anticipadas en la cumbre de líderes de Este y Sudeste de Asia en Manila, cuando grupos de derechos humanos presionan a Trump para que asuma una postura dura con Duterte por su sangrienta guerra contra las drogas, en la que miles de personas murieron.



"La conversación estuvo focalizada en ISIS (Estado Islámico), drogas ilegales y comercio", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. "Los derechos humanos aparecieron brevemente en el contexto de la lucha de los filipinos contra las drogas ilegales", agregó.



Harry Roque, portavoz de Duterte, dijo en una rueda de prensa que el presidente filipino le había explicado extensamente su política contra las drogas a Trump, quien "parecía apreciar sus esfuerzos".



"No se mencionaron los derechos humanos, no se mencionaron muertes extra judiciales", agregó.



Más de 3 mil 900 personas murieron en una guerra contra las drogas que Duterte declaró cuando asumió el cargo el año pasado. Su Gobierno dice que la policía actúa en defensa propia, pero los críticos afirman que existen ejecuciones sin que haya ninguna rendición de cuentas.



"Somos su aliado. Somos un aliado importante", dijo Duterte a Trump al inicio de las conversaciones, según periodistas que ingresaron en la sala de reuniones. Trump le respondió: "Hemos tenido una muy buena relación. Ha sido muy exitosa".