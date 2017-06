Tras derrota electoral, dimiten 2 asesores de May

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, está perdiendo fuerza al no tener mayoría en el Parlamento. (Reuters).

Los dos asesores del gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, anunciaron este sábado su dimisión tras el revés electoral de los conservadores que perdieron su mayoría absoluta en el parlamento, pocos días antes de iniciarse las negociaciones sobre el Brexit.



"Asumo mi responsabilidad por mi rol en esta campaña electoral, que era de supervisar el programa", escribió uno de ellos, Nick Timothy, en una carta publicada en el sitio "Conservative Home", afín a los Tories.



La otra consejera principal de May, "Fiona Hill también dimitió", afirmó poco después un portavoz del Partido Conservador.



La posición de ambos, como responsables de la campaña de los Tories --calificada de "catastrófica" por varios diputados conservadores--, se había vuelto insostenible.



Según varios medios británicos, pesos pesados del partido exigieron incluso la dimisión de los dos consejeros a Theresa May, si quería evitar una abierta rebelión.



Fiona Hill y Nick Timothy ya asesoraban a May cuando era ministra del Interior, entre 2010 y 2016.