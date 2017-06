Todos, menos Donald Trump, respaldan el Acuerdo de París

Los líderes mundiales se mantienen firmes en el acuerdo climático de París después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara a la principal economía global del pacto.



Trump dijo que el acuerdo de 2015 no es justo para Estados Unidos, uniéndose así a Siria y Nicaragua como las únicas naciones que no participan del pacto. Mientras tanto, desde China hasta Chile, los líderes han redoblado sus compromisos adquiridos en París, en lugar de seguir los pasos de Trump, ampliando el abismo entre EU y el resto del mundo, evidenciado en las reuniones del Grupo de los Siete el fin de semana pasado.



En las horas antes de su anuncio el jueves, el presidente no se dejó convencer por otros gobiernos, el Papa, su hija Ivanka Trump y líderes corporativos como Elon Musk de Tesla y Tim Cook de Apple de permanecer en el acuerdo climático. Y, durante y después del discurso de Trump, reacciones similares comenzaron a esparcirse por todo el mundo.



Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 de junio de 2017



El máximo funcionario de la Unión Europea para el cambio climático, Miguel Arias Cañete, lo llamó un "día triste para la comunidad global" y dijo que la Unión Europea "lamenta profundamente la decisión unilateral de la administración Trump".





'ERROR DRAMÁTICO'



Anne Hidalgo, alcaldesa de París y jefa de una red informal de más de 90 ciudades importantes del mundo, dijo que Estados Unidos está cometiendo un "error dramático" apenas dos años después de haber jugado un papel clave en lograr el acuerdo climático.



Los líderes empresariales que habían presionado a Estados Unidos para que se mantuvieran en el acuerdo dijeron que seguirían luchando contra el cambio climático.



El presidente ejecutivo de General Electric Jeffrey Immelt, dijo en Twitter que está "decepcionado" por la decisión de Trump, y que "la industria debe ahora dirigir y no depender del gobierno".

Disappointed with today’s decision on the Paris Agreement. Climate change is real. Industry must now lead and not depend on government. — Jeff Immelt (@JeffImmelt) 1 de junio de 2017



Antes del anuncio el jueves, el primer ministro chino, Li Keqiang, dijo que su país se mantendría en el acuerdo. Li apareció al lado de Angela Merkel, la canciller alemana que es una figura destacada en hacerle frente a Trump.



Cualquiera que sea el compromiso de otros países para continuar, la salida estadounidense socava en gran manera la efectividad de un acuerdo internacional que tardó años en lograrse. La mayor economía del mundo es el segundo mayor contaminador de gases de efecto invernadero después de China, que representa 12 por ciento de las emisiones, según el Instituto de Recursos Mundiales.



'NO PUEDES DETENER EL PROGRESO'

Los compañeros del G-7 de Trump lo presionaron durante el fin de semana para permanecer en el acuerdo, y confirmaron por separado su propio apoyo a París. "Hemos dejado muy en claro que no nos vamos a alejar de nuestras posiciones", aseguró Angela Merkel, canciller de Alemania.



Canadá está entre los que reconocen que el acuerdo se vería debilitado por la salida de los Estados Unidos, no obstante, sigue adelante. El Primer Ministro, Justin Trudeau, quien habló con Trump el jueves, "expresó su decepción con la decisión del presidente y también transmitió el compromiso continuo de Canadá de trabajar internacionalmente para hacer frente al cambio climático", según su oficina.

La ministra de Medio Ambiente, Catherine McKenna, dijo a periodistas que la retira estadounidense es lamentable "pero no se puede detener el progreso".

Se necesitó 21 reuniones entre 190 países para finalmente alcanzar el acuerdo global. Los participantes acordaron metas numéricas para limitar sus emisiones de carbono, aunque la adhesión es voluntaria y no hay sanciones por fracaso. El objetivo es controlar los niveles de calentamiento.



La retirada de Trump tendrá lugar hasta noviembre de 2020 lo que creará una brecha para que éste retroceda y potencialmente lo convierta en un tema en las próximas elecciones presidenciales.



Para algunos líderes, la amenaza climática es lo suficentemente inminente como para que estos retrasos sean peligrosos. Hilda Heine, presidenta de la República de las Islas Marshall en el Océano Pacífico, y la mayor parte de su país está a menos de tres metros sobre el nivel del mar.



"La decisión de hoy tendrá graves impactos. No es demasiado tarde para actuar", enfatizó.