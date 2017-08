Tiroteo en biblioteca de Nuevo México deja 2 muertos

CLOVIS.- Un tiroteo dentro de una biblioteca pública dejó a dos personas muertas y a cuatro heridas el lunes, informó el interventor municipal de la ciudad de Clovis, Nuevo México.



La policía del Clovis y funcionarios dijeron que el atacante fue detenido y que estaba siendo interrogado.



Tom Phelps, administrador municipal, dijo al diario The Eastern New Mexico News que tres de las personas heridas fueron trasladadas a un hospital en Lubbock, Texas. Clovis tiene una población de aproximadamente 40.000 personas y se ubica a unos 320 kilómetros (200 millas) al este de Albuquerque, cerca de la frontera con Texas.



Las autoridades no revelaron inmediatamente los nombres de las dos personas que fallecieron.