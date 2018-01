Theresa May anuncia cambios en su gabinete

La primera ministra británica, Theresa May, dijo este domingo que anunciará cambios a su equipo ministerial pronto, aunque medios locales reportaron que los puestos clave de relaciones exteriores, finanzas, interior y Brexit se mantendrán como hasta ahora en la reestructuración que se iniciaría el lunes.



Después de una campaña con tibios resultados para la elección nacional del año pasado que terminó por deteriorar su autoridad, May lidera un gobierno de minoría con un frágil balance y con el mandato de retirar a Reino Unido de la Unión Europea.



También se encuentra bajo presión por una serie de problemas políticos domésticos.



May dijo que los cambios ministeriales eran necesarios después de la partida de su aliado de larga data y segundo de facto Damian Green, a quien forzó a renunciar por declaraciones engañosas sobre si sabía que se había encontrado pornografía en computadoras de su oficina parlamentaria.



"Obviamente, la partida de Damian Green antes de Navidad implica que hay que hacer algunos cambios y los haremos", dijo a la BBC en una entrevista grabada el sábado y que se transmitirá el domingo.



May dijo que los cambios serían pronto, pero no entregó mayores detalles.



El Sunday Times dijo que los ministros de exteriores Boris Johnson, de finanzas Philip Hammond, de interior Amber Rudd y del Brexit David Davis seguirían en sus cargos. El periódico no mencionó sus fuentes.