'The Family Place': refugio para hombres víctimas de violencia doméstica

"The Family Place" (Tomada de The Family Place Partners)

DALLAS.- El primer refugio para hombres víctimas de violencia doméstica en Texas abrió sus puertas en Dallas para dar cobijo a varones que necesitan un albergue temporal luego de decidirse a dejar sus hogares donde sufrían abuso e intimidación.



El refugio es uno de los primeros de su tipo que operan en Estados Unidos y fue abierto por la organización sin fines de lucro, “The Family Place”, que proporciona de manera gratuita vivienda segura a mujeres y hombres víctimas de la violencia doméstica.



Paige Flink, directora de “The Family Place”, dijo que la organización se decidió abrir un refugio para hombres víctimas de violencia conyugal luego de que en los últimos dos años se observó un aumento de hombres buscando refugio.



“Primero pensamos que era una aberración; no estábamos seguros de lo que estaba pasando”, dijo Flink. La organización hospedaba a los hombres en hoteles, pero esto estaba resultando cada vez más caro.



Flink dijo que su organización estaba gastando alrededor de 150 mil dólares al año colocando a víctimas masculinas de la violencia de pareja en hoteles.



"The Family Place" habilitó una casa de dos pisos, con varias recámaras, cocina y una cancha de baloncesto en el patio, para proporcionar un espacio seguro específicamente para los hombres.



Las estimaciones sobre violencia de pareja en Estados Unidos fluctúan entre el 8.0 y el 18 por ciento y entre el 3.0 y el 5.0 por ciento de manera severa, con tasas aproximadamente iguales de perpetración por parte de hombres y mujeres.



Los hombres y las mujeres incurren en la violencia en aproximadamente los mismos índices, pero hay mucho menos recursos para ayudar a los hombres, de acuerdo con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Bridgewater, en Massachusetts, una de las pocas académicas en el país que estudia a las víctimas de violencia doméstica masculina.



La violencia doméstica puede ser de distintas formas y no solo provenir del cónyuge o pareja, dado que también puede ser psicológica, financiera, de padre a hijo, de hijo a padre, o de miembros de la familia.



La línea telefónica nacional de ayuda en caso de violencia doméstica registró cerca de seis mil 960 interacciones de personas identificabas como víctimas masculinas. En 2016, ese número casi se duplicó.



Sin embargo, un estudio nacional de víctimas masculinas que llamó a líneas telefónicas de violencia doméstica muestra que sólo el 8.0 por ciento las encontró "muy útiles". Un 16 por ciento dijeron que la gente de la línea directa no lo atenido o se burló de ellos.



El primer refugio o albergue exclusivo para hombres víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos, abrió hace apenas dos años en la comunidad de Batesville, al noroeste de Little Rock, Arkansas. El refugio es conocido como “Taylor House for Men”.