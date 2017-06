Temer gana batalla en tribunal de Brasil

El Tribunal Superior Electoral (TSE) excluyó este jueves el testimonio de ejecutivos de la compañía de ingeniería Odebrecht de un juicio por financiamiento ilegal de campaña contra el presidente Michel Temer, una decisión que sugiere que desecharía un caso que había amenazado con destituirlo.



El TSE votó a favor para no incluir el testimonio de ejecutivos de Odebrecht después de que el juez Gilmar Mendes, que preside el tribunal, dijo que cualquier fallo deberá tomar en cuenta la estabilidad de Brasil y no podría obligar a Temer a renunciar por una razón menor o injustificada.



En el mayor escándalo de corrupción en Brasil. Los ejecutivos dijeron a los fiscales que canalizaron millones de dólares hacia la campaña de reelección de la expresidenta Dilma Rousseff y de su compañero de fórmula Temer.



La exclusión de los testimonios -parte de un acuerdo de los ejecutivos de Odebrecht con la fiscalía- en la corte electoral refuerza los argumentos de Temer acerca de que su campaña no recibió financiamiento ilegal.

Un dictamen de culpabilidad contra Temer anularía el resultado de la elección de 2014 y lo sacaría del poder, pero el mandatario podría apelar y mantenerse en el cargo hasta que se llegue a una decisión final, situación que podría tomar meses.



El escenario aumentaría la incertidumbre sobre el destino de su agenda de reformas económicas que apunta a cerrar un déficit presupuestario y sacar a Brasil de su peor recesión en la historia.



El tribunal, que empezó sus audiencias este martes, tiene previsto emitir un fallo esta semana. Mendes, además de los jueces Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga y Tarcísio Vieira argumentaron a favor de excluir el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht.



Los equipos de defensa de Temer y Rousseff solicitaron que el testimonio fuera removido, con el argumento de que va más allá del alcance de la denuncia original presentada por el Partido Social Democrático de Brasil después de perder las elecciones de hace tres años.



"Temer tiene los votos para permanecer en el poder", dijo Welbel Barral, un asesor político que sigue de cerca el caso, al igual que los inversores y buena parte del país.



El real brasileño subió ante la perspectiva de que la corte favorecería a Temer.