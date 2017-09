Surcorea respalda "fuerte mensaje" de México al expulsar a embajador 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Misión de Corea del Sur en México ofreció su total apoyo a la decisión del gobierno mexicano de expulsar al embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil.



En un mensaje de Twitter, la representación coreana escribió que da su respaldo a lo que consideró un “fuerte mensaje” del gobierno mexicano, de “expulsar del país al embajador de Corea de Norte, Kim Hyong Gil, en rechazo a las recientes pruebas nucleares”.



El subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González, consideró que, efectivamente, se trató de “una medida fuerte, pero necesaria”.

#Mexico expels #NorthKorea Ambassador from the country, in rejection to NK’s recent nuclear test. We support Mexico’s strong message. #DPRK — ROK_UN🇰🇷 (@ROK_Mission) September 8, 2017

“Sí. Efectivamente se trata de una medida fuerte, pero es una medida necesaria e inevitable para mostrar la gran preocupación de México y nuestro desagrado frente a las consistentes violaciones de Corea del Norte al derecho internacional", dijo el funcionario diplomático.



En entrevista radiofónica, De Icaza argumentó que "esta decisión es consistente con nuestra lucha en favor del desarme, con el hecho de que México ha sido y es uno de los campeones en el marco de Naciones Unidas buscando la no proliferación de armas nucleares”.



Explicó que "lo nuestro es simplemente un llamado de atención a Norcorea y una acción congruente con nuestra historia, con nuestra tradición, con nuestra lucha en favor del desarme y la no proliferación nuclear. El riesgo para el mundo en general es que Corea del Norte siga desatendiendo las resoluciones del Consejo de Seguridad".



Además subrayó que nuestro país lleva “más de 50 años en las Naciones Unidas siendo uno de los países más activos en temas de desarme y de no proliferación nuclear. México es un país pacifista, nosotros no estamos tomando en este caso partido, sino simplemente estamos expresando una grave inquietud y una preocupación legítima, en este caso Corea del Norte simplemente no atiende las resoluciones del Consejo de Seguridad que son obligatorias".



Este jueves, el gobierno de México declaró “persona non grata al embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, y le dio 72 horas para salir del país, en rechazo a la reciente actividad nuclear de esa nación asiática.



En seguida, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto instruyendo a dependencias gubernamentales a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte, según dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores.



“Con esta acción diplomática México expresa al gobierno de Corea del Norte absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo”, indicó la dependencia federal.



Sin embargo, desde el pasado jueves, legisladores federales del partido Morena se manifestaron en contra de la medida, a la que calificaron de “reaccionaria” y “precipitada”.